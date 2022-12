Rozverná elegance

První účes možná budí dojem retra ve stylu úžasného snímku Velký Gatsby, který se odehrával ve 20. letech 20. století v Americe. Ač vlasová kreace má svým způsobem nádech dávnější minulosti, parádu s ni uděláte i dnes.

Jak na účes?

Do vlasů naneste menší množství pěnového tužidla a vyfoukejte kštici do hladka, nejlépe přes středně velký kulatý kartáč. Samozřejmě záleží na délce a hustotě vlasů. Snažte se vlasy nadzvedávat do oblouku již u kořínků, aby získaly nadýchanost a potřebný objem. Ofinu vyfoukejte na patku, čím více bude nadzvednutá, tím lépe.

Ať už tvoříte jakýkoliv účes, vždy mějte po ruce pěnové tužidlo. To je základ dlouhotrvajícího efektu.

Vlasy následně rozčešte, sepněte po stranách, nad každým uchem, pinetkami či ozdobnými sponkami. Spodní část vlasů následně stočte do vyššího drdolu a zafixujte ho k hlavě vlásenkami. Nevadí, když vše nebude dokonalé a tu tam bude účes nedbalý. Ležérní punc dodá celému vzhledu ono jedinečné kouzlo.