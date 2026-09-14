Silnější a hustší vlasy? Začněte u kořínků.

Když vlasy začnou působit slabší, ztrácejí objem nebo jich při česání najednou zůstává víc než obvykle, příčin může být celá řada. Věk, stres, únava, hormonální změny nebo sezónní vlivy mohou narušit přirozený vlasový cyklus. Jeho růstová fáze se pak zkracuje, vlasy slábnou, ztenčují se a rychleji vypadávají.
Právě na vlasový cyklus se zaměřuje nová řada Yves Rocher na podporu růstu vlasů. Byla vytvořena pro ženy i muže, kteří pozorují první známky úbytku vlasů – ať už dlouhodobě, nebo jen přechodně. Cílem péče je pomoci omezit vypadávání vlasů, stimulovat jejich růst a posilovat je už od kořínků.
V srdci celé řady stojí technologie A.C.T., která působí ve třech klíčových směrech: aktivuje růst, kontroluje vypadávání a posiluje vlasové cibulky. Kombinuje naklíčená semena čočky bohatá na fytonutrienty s bioflavonoidy s antioxidačními vlastnostmi. Naklíčená semena pomáhají aktivovat růst a posilovat vlasy od kořínků, zatímco bioflavonoidy podporují ukotvení vlasového folikulu a pomáhají zpomalovat vypadávání vlasů.
Péči si navíc můžete sestavit jako kompletní vlasový rituál. Začíná šamponem na podporu růstu vlasů, pokračuje kondicionérem, který vlasy rozčesává a posiluje, a doplňuje ji intenzivní kúra proti vypadávání vlasů a posilující sérum na vlasovou pokožku. Jednotlivé produkty tak pečují nejen o délky vlasů, ale i o jejich kořínky a vlasovou pokožku.
Protože cesta k silnějším a hustším vlasům nezačíná jen u toho, co vidíme v zrcadle. Začíná už u kořínků.