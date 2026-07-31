Sérum, které probouzí mladší pleť

Touha po zdravé, pevné a zářivé pleti je nadčasová. Moderní kosmetika už ale nespoléhá jen na hydrataci nebo vyhlazení povrchu pokožky. Nová generace anti-age péče se zaměřuje na přirozené regenerační procesy, které probíhají hluboko v pleti. Právě tímto směrem se vydává i omlazující sérum EXO-PDRN PRISMATIC+ od značky Medik8.
S přibývajícím věkem se zpomaluje komunikace mezi buňkami, pleť ztrácí pružnost, pevnost i schopnost rychlé obnovy. EXO-PDRN PRISMATIC+ využívá poznatky inspirované regenerativní medicínou a spojuje vysokou koncentraci exosomů s PDRN – stavebními bloky DNA, které podporují obnovu tkání. Výsledkem je intenzivní péče zaměřená na celkovou rejuvenaci pleti a její přirozený jas.
Jednou z klíčových složek je Triple Exosome Complex obsahující 151 miliard exosomů. Ty fungují jako přirození „poslíčci“, kteří předávají buňkám regenerační signály, podporují jejich obnovu a zároveň pomáhají zklidnit pleť. Další důležitou aktivní látkou je PDRN (polydeoxyribonukleotid), který stimuluje tvorbu kolagenu a přispívá k viditelně hustší a pevnější struktuře pokožky.
Sérum doplňuje také Growth Factor MiniProtein™, jenž podporuje zpevnění kontur a vyhlazení textury pleti, a ATP Prekurzor, který dodává buňkám energii potřebnou pro regenerační procesy a pomáhá unavené pleti navrátit svěží vzhled.
Výsledky jsou patrné už po prvních aplikacích. Pleť získává okamžitý rozjasněný „Prismatic Glow“, působí sjednoceněji a svěžeji. Při pravidelném používání se zlepšuje její hustota, pevnost i pružnost a dochází ke zmírnění jemných linek i hlubších vrásek. Díky svým regeneračním vlastnostem je sérum vhodné také jako podpora péče po estetických procedurách, například po laserovém ošetření nebo chemickém peelingu.
Lehká hedvábná textura se rychle vstřebává a skvěle se zařazuje do každodenní skincare rutiny. Sérum stačí aplikovat ráno i večer na vyčištěnou pleť obličeje, krku a dekoltu před hydratačním krémem. Pro maximální anti-age efekt doporučuje značka kombinovat ranní péči s vitamínem C a večerní rutinu doplnit o vitamín A.
Pokud hledáte moderní péči, která pracuje s nejnovějšími poznatky kosmetické vědy a podporuje přirozenou regeneraci pleti, může být EXO-PDRN PRISMATIC+ zajímavým krokem na cestě k mladistvějšímu vzhledu.
K dostání na www.annabrandejs.cz