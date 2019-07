Spát chodí vždy odlíčená

„Nikdy nevynechám péči o pleť. Jen bych ale dodala, že mi nezabere příliš času. Mám to hotové docela rychle. Celkově na sebe dbám, záleží mi na tom,“ sdělila Serena v pořadu Go to bed with me.

O pleť se stará už od puberty. Pravidelně navštěvuje kosmetický salon a nic neponechává náhodě. Vede k tomu i svou dcerku, které budou za dva měsíce dva roky.

Serena si přeje, aby se o pleť dcera uměla starat už od malinka.

Kokosový olej je nezbytnost

Prvním krokem v péči o pleť je u Sereny večer pečlivé odlíčení make-upu. Používá na to kokosový olej a odlíčí se dvakrát po sobě, aby si byla jistá, že má pleť dokonale zbavenou líčidel a nečistot.

„Není to pro mě žádná novinka. Kokosový olej používám už mnoho let. A před nedávnem jsem se dočetla, že je to nejlepší věc pro odličování. Miluje ho i moje dcera, které si trochu oleje na pleť nanáší také. Ještě jí nejsou ani dva roky a už ví, že o pleť se má pečovat. Miluje tento rituál stejně jako já,“ pokračovala hrdá maminka malé Alexis.

Tenistce záleží na tom, jak vypadá.

Zázračné sérum dělá divy

Pak na pleť Serena nanese sérum Vine Vera s vitamínem C, které je prý drahé, ale osvědčilo se jí v boji proti vráskám. Poprvé na něj narazila na dovolené v Mexiku, když byla ještě těhotná a od té doby na něj nedá dopustit. Vyjde v přepočtu zhruba na šest tisíc korun. „Nanášíte ho velmi malé množství a pouze s ním potřete místa, kde se vrásky tvoří,“ říká.

Nikdy nezapomene ani na speciální masku, která se aplikuje pod oči. „Štvou mě tmavé kruhy pod očima. Snažím se jim předejít. Dám si na ně masku a pak si jdu s Alexis v klidu sednou do obýváku na gauč. Pustíme si pohádku Hledá se Nemo a já čekám, než maska začne účinkovat,“ prozradila. Veškeré věci prý dělá s dcerou. Dokonce ji má v náručí i ve chvíli, kdy se rozhodne cvičit na rotopedu.

I na kurtu chce tenistka vypadat žensky.

Mořská voda na závěr

Posledním krokem je pak nanesení krému pod oči a následně Serena osvěží pleť mořskou vodou. „Není to nic zvláštního. Jen říkám, že mi to pomáhá a s pletí nemám problémy,“ dodává. Za kosmetiku prý měsíčně utratí přes dvacet tisíc a je si tak vědoma, že stejné přípravky jako ona si může dovolit jen málokdo. Za bio kokosový olej ale neutratíte příliš peněz a podle Sereny se investice do něj vyplatí.