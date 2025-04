Sebevědomí, o kterém jsem roky snila

Vlivem věku a gravitace přestala být spokojená se svou postavou. Jedno prso jí pokleslo více než druhé a intenzivní cvičení vedlo k tomu, že její hrudník téměř ztratil objem. „Toužila jsem po přirozených, ale pevných prsou,“ říká.

Krásná a plná prsa byla jejím dlouholetým snem. I když o nich snila, často řešení odkládala, protože vždy bylo něco důležitějšího. Nakonec se rozhodla pro plastickou operaci, kterou podstoupila v MEDICOM Clinic. „Nechtěla jsem nic přehnaného, jen jsem se chtěla ve svém těle zase cítit dobře a atraktivně,“ vysvětluje.

Přivítal ji plastický chirurg Pavel Kobzík, který byl podle jejích slov velmi sympatický a podrobně jí vysvětlil všechny možnosti. Společně vybrali nejlepší řešení. „S klientkou jsme se dohodli na modelaci s augmentacíz několika důvodů. Prsa měla nedostatečný objem a její přání bylo jejich zvětšení na velikost C–D z původní velikosti B. Současně byla nutná i modelace kvůli výrazné asymetrii prsou a nízko položeným dvorcům, což vyžadovalo komplexní řešení pro dosažení harmonického výsledku,“ říká MUDr. Pavel Kobzík, plastický chirurg Medicom Clinic v Brně.

Výsledek splnil všechna očekávání paní Ljuby. „Můj nový dekolt vypadá přesně tak, jak jsem si přála. Dříve jsem nerozuměla tomu, že plastická operace může někomu změnit život. Teď už to chápu. Cítím se sebevědoměji, moje postava vypadá lépe a o své tělo se starám víc než kdy dřív,“ pochvaluje si Ljuba. Když se podívá do zrcadla, často se ptá sama sebe, proč zákrok nepodstoupila už dávno.

Na operační sál jsem šla naprosto bez obav

Klinika na Ljubu působila jako pětihvězdičkový hotel a přístup personálu byl nejen profesionální, ale i nesmírně milý. Celý zákrok byl mnohem snesitelnější, než očekávala. „Po operaci mě jen několik dní mírně bolely svaly, například když jsem chtěla něco pevněji stisknout, ale už po pěti dnech jsem se cítila skvěle a mohla se vrátit k běžným aktivitám,“ popisuje svůj zážitek z plastické operace.

Ljuba je spokojená a sama říká, že by se dalšímu zákroku v budoucnosti určitě nebránila. „Pokud vám něco takového pomůže cítit se dobře ve svém těle, rozhodně to za to stojí. Nikdy bych nevěřila, že si budu před padesátkou připadat tak sexy.“