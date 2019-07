Slip dress

Saténové šaty na tenkých špagátových ramínkách - velký trend několika posledních let, ale zároveň nestárnoucí klasický model, který nezklame. Podobné šaty často oblékají světové hvězdy na červený koberec. Vy je můžete vzít do divadla, na svatbu, ale klidně i do práce. Záleží, jak je zkombinujete. Pokud je plánujete obléknout volnočasově, doplňte je klidně teniskami a džínovou bundou. Uvidíte, ta kombinace vás příjemně překvapí!



Slip dress jsou z tenkého splývavého materiálu a většinou jednobarevné. Sednou spíše ženám vyšší a štíhlé postavy. Satén se vám v teplém počasí odvděčí příjemným chladivým efektem, v zimě je třeba ho doplnit teplými horními vrstvami.