Lesklá saténová košile je skvělým kouskem pro jarní outfity. Nebojte se zkombinovat ji s obyčejnými džínami pro efekt nedbalé elegance. Samozřejmě ale obstojí i ve spojení s pouzdrovou sukní nebo širokými společenskými kalhotami. Cena 699 Kč
Autor: Zara
Tato sukně je vhodným řešením pro ženy s kily navíc. Áčkový střih maskuje nedostatky a pásek vytváří sexy křivky. Výrazný dezén podtrhne celkový luxusní dojem, obzvlášť když jej zkombinujete s umírněnou halenkou v zemitém odstínu. Nezapomeňte na podpatky! Cena 3299 Kč
Autor: s. Oliver
Že není satén určený jen pro elegantní módu, potvrzuje komplet, který vidíte na modelce. Jedná se o pohodlnou bundu a kalhoty, které unosíte i samostatně. Aby materiál vynikl a neztratil své kouzlo, kombinujte ho s oblečením bez potisku. Ten by mohl celkový dojem narušit. Cena 1599 Kč
Autor: s. Oliver
Ačkoli tyto šaty působí na první pohled jako noční košilka, pokud máte ukázkové nohy, bez problémů si je můžete vzít jen tak, bez dalších doplňků. Budou ale skvělé především na vrstvení. Perfektně budou vypadat přes džíny a doplněné sakem nebo pro kontrast s mikinou s kapucí. Viditelný tak zůstane jen krajkový okraj, což je aktuálně velmi „in“. Cena 899 Kč
Autor: Reserved
Saténové sukně jsou momentálně na vrcholu. Dříve se nosily jen do společnosti, dnes ji vynesete kamkoli. Skvěle vypadá kombinace s hrubší pleteninou nebo džínovinou a mohutnými botami. Cihlová barva je trendy. Cena 739 Kč
Autor: H&M