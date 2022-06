Mnozí považují samoopalovací přípravky za zázrak, protože bez smažení se na slunci člověk snadno a rychle získá nádhernou barvičku. Další si zase v souvislosti s nimi vybaví spíš tu odvrácenou tvář, tedy nepříjemný zápach, co kůže po natření vylučuje, výsledný odstín, kterým by se dalo konkurovat pacientům se žloutenkou ležícím na infekčním oddělení, anebo rovnou srsti ušpiněného dalmatina. A to ani nemluvíme o flecích na oblečení, které po sobě samoopalovací prostředky rády zanechávají.

Zkrátka a dobře, ne každý jim hned přijde na chuť, někoho odradí pár špatných zkušeností a už o něčem podobném nechce slyšet.

Ale nutno připomenout, že je to stejné jako s mnoha zkrášlovacími procedurami. Zásadní roli hraje trpělivost a schopnost pracovat s faktem, že samoopalovací přípravek, který by zafungoval během pár minut, dokonale a rovnoměrně by zbarvil celé tělo, vydržel ve stejném stavu měsíc a potom by se dal mávnutím kosmetického tamponu setřít, prostě zatím nikdo nevymyslel. Takže je potřeba pracovat s tím, co máme, a že je toho dost!

Bezproblémové chytání bronzu

Moderní samoopalovací prostředky se používají ve formě krému, spreje, mléka nebo gelu.

Základem úspěchu je provést před jejich aplikací peeling celého těla. Ideální je dát si večer teplou sprchu a během ní na tom začít pracovat. Z pokožky musí zmizet nečistoty a odumřelé buňky, právě ty by způsobily, že místo celoplošného zbarvení budete mít na pokožce drobné hnědé tečky. Po sprše se pořádně vysušte. Až na kůži nebude ani kapka vody, začněte s nanášením samoopalovacího prostředku. Obzvlášť v případě, že máte suché ruce, je lepší používat gumové rukavice, po aplikaci přípravku nebudete mít na prstech a mezi nimi barevné skvrny.



S nátěrem nebo nástřikem se začíná odspodu a postupuje se směrem ke krku. Oblasti jako lokty, kolena a kotníky mají tendenci být více vysušené, což může vést k tomu, že za několik dnů, když se účinky samoopalovacího prostředku pomalu vytratí, zůstanou tyhle partie pořád tmavé. Předejít tomu můžete tak, že tato místa natřete až jako poslední – a klidně do přípravku přidejte trochu silně hydratačního tělového mléka.

Vzhledem k tomu, že byste se po aplikaci neměli zapotit nebo namáčet, doporučuje se samoopalovací přípravek nanést před spaním. Ráno uvidíte první výsledky.

Extra tip V 60. letech objevili vědci DHA neboli dihydroxyaceton, jednu ze základních složek samoopalovacích krémů. DHA na vrchní vrstvě pokožky reaguje s odumřelými kožními buňkami a dovede je barevně upravit. Čím více DHA obsahuje, tím je intenzivnější. Dobré je, že kromě syntetického DHA se dá vyprodukovat i ten na přírodní bázi, třeba z cukrové řepy, takže není problém zakoupit přírodní samoopalovací prostředky. Tónovací bronzující přípravky většinou DHA neobsahují – jak už bylo zmíněno, než se dostaví zabarvení pokožky po jejich aplikaci, trvá to déle.

Na jak dlouho?

Opálení vydrží zhruba týden. Protože se ale kůže loupe nerovnoměrně, je nutné počítat s tím, že podobným způsobem bude mizet i vaše opálení.

Samoopalovací přípravky ulpí jen na povrchu kůže, jejich výdrž a působení je tedy závislé především na tom, jak rychle se pokožka vyměňuje. Je tedy možné, že po týdnu parády budete pár dnů nespokojení, a to i přesto, že jste si aplikovali ten nejluxusnější přípravek, se kterým mají všichni kolem vynikající zkušenosti.

Je-li to opravdu neúnosné, dejte si dlouhou koupel a potom peeling nebo zkuste začít kůži jemně bělit pastou ze sody. Smícháte-li ji s vodou v poměru 1:1 a nanesete na problematické partie, během pár minut působení zafunguje. Jestli ovšem nemáte důvěru k babským radám, jednoduše si kupte odstraňovač samoopalovacího přípravku, nejčastěji se prodává v podobě pěny.

Opálená úskalí

Je možné, že nebudete spokojení... Ostatně, poprvé se to nikdy nepovede dokonale. Pokud to není jednoduše ono, nevzdávejte se a příště vyzkoušejte jen nenápadný tónovací přípravek. Dodá pleti jemný odstín s postupným samoopalovacím účinkem, nejde tak přímo o tmavé opálení získané během jedné aplikace, ve výsledku ale může působit přirozeněji.

Jestli jste v pohodě a jen vás zaskočilo pár flekatých místeček, můžete je odstranit pomocí citronové šťávy nebo dětského oleje. Větší plochy namočte, případně si dopřejte olejovou koupel, a pak je odstraňte pomocí vody a hrubšího froté ručníku.

Aby vám „falešné opálení“ vydrželo, nepřehánějte to s koupelemi, nedrhněte se ručníkem a samozřejmě pokožku důkladně hydratujte. Samoopalovací složky reagují na některé látky, například na nylon nebo hedvábí, proto je vhodné nosit po aplikaci tmavé bavlněné prádlo.