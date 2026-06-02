Sladké mámení
Růžová nemusí být jen pro malé holčičky. I u dospělé ženy působí jemně, dokáže outfit rozsvítit a dodá mu svěžest bez zbytečné okázalosti. Skvěle se hodí jako protiváha výraznějších kousků – zkuste ji kombinovat s denimem, šedou nebo chladně modrou, vznikne tak moderní a nadčasový kontrast.
Blankytná harmonie
Světle modrá zase navozuje pocity klidu a čistoty a váš look rozsvítí jako první záblesk ranního nebe. Je ideální pro chvíle, kdy chcete vypadat dobře bez velké námahy.
Fantasticky si rozumí s bílou a béžovou, ale překvapivě dobře funguje i v kontrastu s teplejšími odstíny, jako je třeba baby pink.
Pokud si nejste jistá, začněte košilí nebo lehkým svetříkem. Pravděpodobně zjistíte, že vás tato barevná paleta nadchla.
Článek vznikl pro časopis Žena a život.