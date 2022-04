Většina z nás mívá růžovou spojenou s malými holčičkami a jejich princeznovskou etapou. Taková sladká barva, to přece pro padesátnici není, napadne vás. Ale no tak, proč by ne?

V posledních letech si v šatnících už našla své pevné místo starorůžová, slušivá a osvěžující barvička, o které ani nelze říct nic špatného. Saka, bundičky i trička, pro odvážnější i kalhoty (mnoho žen se v pudrových tónech necítí dobře, na první pohled totiž evokují nahotu), vše je vítané!

Kontrastem k tomuto decentnímu až vintage odstínu je jasná růžová, sytá a výrazná, ve které na sebe upoutáte pozornost. Ale v dobrém!

Opravdu mladistvě vypadá ve spojení s denimem, další zajímavé variace vytvoříte, když ji přidáte k černé, šedé či bílé.

Nic však nebrání ani nevšednímu namixování této barvy s fialovou nebo červenou.