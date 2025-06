Domácí růžová terapie Rozmazlovat se s růžemi můžete ve dne i v noci. Je to snadné a zároveň tak osvěžující a příjemné! Voňavá koupel: Do vany nasypte hrst sušených růžových lístků, přidejte lžíci medu a kapku růžového oleje. Pak už se jen ponořte do vody a užívejte si.

