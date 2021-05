Většina žen utrácí horentní sumy za drahé krémy, výživné oleje nebo krycí make-upy, aby vypadaly svěže a mladě. Podle dermatologů je však potřeba pečovat nejen o obličej, ale i o ruce, které jsou denně namáhané (častým mytím, dezinfekcí, použitím saponátů při úklidu) a zub času se na nich podepisuje daleko rychleji. Jak je můžete ubránit před vráskami a zašedlou kůží?

Kvalitní opalovací krém

Stáří se projevuje vráskami, ale i pigmentovými skvrnami, které na rukou vytvářejí efekt křepelčího vajíčka. Pokud se chcete těmto projevům vyhnout, je na čase, abyste začala používat kvalitní opalovací krém s ochranným faktorem SPF 50. Ten kůži na rukou zvláční, ale zároveň ji ochrání proti agresivním UVA a UVB paprskům, které mohou pleť nejen poškodit, ale zároveň ji vystavit riziku rakovinových nádorů.

Co dělat lépe: Odborníci doporučují aplikovat krém na ruce 30 minut před odchodem ven. Ruce nakrémujte i během dne, kdykoliv cítíte, že jsou suché.

Co ještě pomáhá? Zkuste domácí výživové masky na ruce. Jsou za pár korun a účinkují téměř okamžitě. Stojí za otestování... Banánová

Rozmačkaný banán smíchejte s trochou olivového oleje a medem. Vzniklou směs naneste na ruce, nechte působit 10 minut a poté spláchněte vlažnou vodou. Olejová

Kápněte si na ruce trochu olivového nebo mandlového oleje a nechte ho 5 minut působit. Vaše ruce budou jako znovuzrozené. Smetanová

Smíchejte kelímek zakysané smetany se dvěma lžícemi rozmixovaných ovesných vloček a trochou vody. Směsí potřete ruce a po 10 minutách je opláchněte.

Omezte voňavá mýdla s gelovou konzistencí

Říká se, že čistota je půl zdraví. Nic se ale nesmí přehánět. Pokud máte ve zvyku drhnout ruce v horké vodě a ještě používat agresivní dezinfekční mýdlo v pumpičce, nemůžete se divit, že vaše ruce jsou suché a popraskané, jako kdyby po nich přejel kombajn.

Co dělat lépe: Důležitější než teplota vody je doba mytí. Podle studií se bakterie z rukou dostávají už po 10 vteřinách. K očistě rukou nepoužívejte gely, ale spíše mýdla v kostce, ta jsou jemnější a šetrnější k pleti. Přednost dejte hydratačním přípravkům s nižším pH faktorem nebo obsahem aloe vera.

Při úklidu nasaďte ochranné rukavice

Ano, mít je na sobě není zrovna nic příjemného. Rukavice se drží na kůži jako lepidlo a dlaně se nepříjemně potí. Jenže kdybyste se do domácích prací pustila „naostro“, tedy s holýma rukama, bylo by to ještě horší. Minimálně můžete počítat s různými drobnými poraněními (řezné či bodné rány, odřeniny) a suchou, popraskanou kůží od saponátů. Takový úklid dá rukám pěkně zabrat a sníží jejich schopnost se přirozeně promašťovat. Proto bez rukavic žádné složitější úkony nedělejte.

Co dělat lépe: Pořiďte si gumové rukavice se semišovou vrstvou uvnitř, lépe se navlékají a nezapotíte se!

Dopřejte rukám relaxační solnou koupel

Vaše ruce se přes den nezastaví. Pořád se něčeho dotýkají, pracují, namáhají se. A s tím je spojená potřeba mytí a dezinfikování. Průměrný Čech si myje ruce asi 10x denně (což je velmi málo), i tak je častá hygiena pro ruce zatěžující. Abyste jim ulevila, dopřejte jim zasloužený odpočinek v podobě relaxační lázně.



Co dělat lépe: Pořiďte si kilovku epsomské soli (seženete ji v obchodech se zdravou výživou). Napusťte vanu horkou vodou. Nasypte do ní 3 dcl epsomské soli, 1 dcl olivového oleje a počkejte 20 minut, až se minerály vstřebají. Poté si dopřejte dvacetiminutový relax. Sůl uvolní napětí v těle (tedy potažmo i v rukách) a zároveň prospěje namáhané pokožce.

Promasírujte dlaně a prsty peelingem

Kůže je živý organismus, vytváří stále nové kožní buňky, ale těch starých (mrtvých) se bohužel nedokáže zbavit. Abyste jí usnadnila práci, dopřejte si peeling. Běží o cílené obroušení vrchní vrstvy, ze které se za pomoci různých peelingových past nebo přírodní houby lufy odstraní z kůže mrtvé kožní buňky. Ruce jsou pak jemnější.

Co dělat lépe: Připravte si svůj domácí peeling na ruce. V misce zamíchejte čtvrt šálku olivového oleje, půl šálku hnědého cukru a pár kapek éterického levandulového oleje. Směsí promasírujte ruce, peeling je osvěží a zjemní.

Krémujte se jako o závod

Aby ruce byly v dobré kondici, potřebují často promazávat. Vyzkoušejte třeba krémy s ureou (kyselinou močovou) nebo kyselinou salicylovou, která ruce zavlaží. Potřebujete zredukovat vrásky? Vsaďte na produkty s kyselinou hyaluronovou.

Tip: Jezte dýňová semínka Denně jich spořádejte hrst. Obsahují velký podíl zinku, který podporuje hojení různých ranek a odřenin. Minerál podporuje i kvalitu kůže a nehtů.



Co dělat lépe: Čas od času rukám dopřejte olejovou lázeň. Jak na to: Natočte do lavoru nebo umyvadla teplou vodu a smíchejte ji se dvěma lžícemi olivového oleje. Do lázně ponořte ruce a nechte je tam 10 minut. Odpočaté dlaně a prsty jemně osušte froté ručníkem. Pak je nakonec vsuňte do mikrotenových sáčků a nechte v nich dalších cca 10 minut. Teplo igelitu pomůže pokožce lépe vstřebat živiny.

Myjte se pouze ve vlažné či studené vodě

Odborníci doporučují mýt si ruce co nejčastěji. Ideální je k tomu proud studené vody. Horká voda není na mytí vhodná, protože vysušuje pleť.



Co dělat lépe: Jestliže máte zaměstnání, které vyžaduje časté umývání rukou, zkuste střídat proud vlažné a studené vody. Podpoříte krevní oběh a odolnost kůže.