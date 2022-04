To, že občas vaše pokožka „zvadne“ a nevypadá tak, jak byste si přály, je normální věc. Ale je dobré vědět, jak ji znovu probudit do krásy. Zejména teď po zimě. Naštěstí existuje spousta kosmetických triků i zákroků, které vám pomohou působit stále svěže a mladistvě. A tím pádem se úplně stejně také cítit.

Základem vždycky je a bude kvalitní spánek. Choďte spát vždy před půlnocí a věnujte této bohulibé aktivitě sedm až osm hodin denně. Jakmile vám pak zazvoní budík, vstaňte.

„Takové to posouvání zvonění o pět a pak dalších pět minut a podřimování v polospánku je pro pleť velmi škodlivé. Ukolébá ji do divného mezistavu, kdy není připravená ani na aktivitu, ani na noční relax. Prostě neví, co se děje, a stagnuje,“ varuje kosmetička Ivana.

Stejně zrádná je i mnoha lidmi milovaná horká sprcha. Klidně si teplou vodu dopřejte. „Na posledních třicet sekund ji ale přepněte na studenou. Pokožku to nádherně probere a rozjasní,“ radí odbornice. A navíc vás to nebude vůbec nic stát.

Kosmetické triky Pokud se cítíte a vypadáte unavené, zapomeňte při líčení na tmavé barvy. Týká se to jak očních stínů, tak i rtěnky nebo tvářenky. Těmi byste jenom podtrhly vyčerpaný výraz, který se vás drží. Mnohem lepší jsou svěží tóny růžové na rty a tváře. A co oči? Zkuste pigmentové odstíny světle béžové či pudrové. Odpočatý a rozzářený dojem vyvoláte tím, když budete udržovat okolí očí spíše světlejší. Určitě také nezapomeňte nanést rozjasňovač na lícní kosti a pod obočí.

Podobně levný je také trik našich babiček. Smíchejte citronovou šťávu s vodou a na vatovém tampónku aplikujte na obličej. Pleť se krásně prozáří. Vyhněte se ale okolí očí – to by vás mohlo šeredně pálit. Když budete mít po noci nateklé oči, stačí tampónky namočit naopak do černého kafe a přiložit je na daná místa.

Slunce nabíjí

Jakmile jenom trochu svítí slunce, vyběhněte ven a nastavte mu tvář. Využijte toho, že se v tomto období nespálíte hned během první minuty, ale naopak se příjemně prohřejete. I kdybyste zobaly pravidelně pilulky vitaminu D, to nic nenahradí. Paprsky do sebe vaše kůže nasákne jako houba a pouze deset až patnáct minut denně jí dodá sílu a krásu na celý den. Ani teď ale nezapomínejte na ochranný faktor!

Každý večer před spaním si také proveďte krátkou masáž obličeje. „Použijte kvalitní hydratační krém, dejte si ho trochu na konečky prstů a pak ho pomalými, krouživými pohyby vmasírujte do obličeje,“ radí Ivana. Stačí tomu věnovat denně tři minutky třeba u sledování oblíbeného televizního pořadu. Už zhruba po týdnu pocítíte a hlavně na vlastní oči uvidíte velký rozdíl.

Nechtěné kruhy

Asi nejvíce vám na unaveném výrazu přidávají kruhy pod očima. Pokud se jedná o kruhy z nevyspání, tak si můžete pomoci vhodným make-upem. Ale mnoho lidí trápí tmavé plochy a propadliny pod očima bez ohledu na kvalitu spánku. Příčinou bývá často genetika. Pravidelně proto pijte vodu, zeleninové šťávy či zelený čaj.

„Vhodné je také používat chladivé gely pod oči, nejlepší jsou ty, které mají i malý roll-on,“ říká dermatoložka MUDr. Lucia Mansfeldová z Perfect Clinic Dermatology a vysvětluje proč: „Skvěle promasíruje jemnou kůžičku pod očima. Vybírejte ty, které obsahují peptidy a vitamin C.“

A pak že to nejde – vypadat stále jako mladice!