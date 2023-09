Líčení s kouzlem starých časů. Zvládnete ho hravě i v 21. století

Představte si, že byste potkala své staré já z devadesátých let. Místo obočí byste měla uzounké vytrhané cosi, netušila byste, co je to konturování, zato byste si tykala s modrými očními stíny či hnědou rtěnkou.

Možná se zasmějete, snad ani nebudete chtít vzpomínat. No jo, doba jde kupředu, mění se trendy.

Někdy ale není na škodu nalíčit se v retro duchu. Třeba pokud plánujete vyrazit na party v určitém dobovém stylu nebo v případě, že si chcete obléct nějaké vintage laděné modely šatů a toužíte zkrátka vypadat dobře.