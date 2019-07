Proč zvolit právě barvu s červeným nádechem

Výhod je hned několik. Rezavá barva má širokou škálu odstínů, což hraje do karet všem ženám. Nezáleží, jestli vám je 20 let, 35 let, 50 let, pyšníte se alabastrovou pletí či krásně zlatavou pokožkou, máte tmavé, nebo naopak světlé obočí, v měděném tónu se najde každá z nás. Buďte si jistá, že vám oheň ve vlasech bude lichotit.

Navíc nebudete působit tak prvoplánově jako v platinové blond či černé. Podle slov průzkumů zrzky na okolí působí sebevědomě, soběstačně a dominantně. Budí přirozený respekt a úctu. Mimo to se stanete velmi atraktivním objektem pro může. Ty totiž “veverky” milují. Zrzky v nich probouzejí divoké a erotické fantazie…



Není důvod se bát výraznějších tónů. Jak vidíte na božské Julianne Moore, i když vám je přes 50 let, zrzavá vám bude slušet.

Co nikdy rozhodně nedělat

Pokud se rozhodnete stát se smyslnou zrzkou, určitě neexperimentujte doma. Nikdy si nemíchejte vlastnoručně požadovaný odstín z koupených barev v drogérii. Obrázek na obalu se vždy odlišuje od výsledného efektu. Nikdy nedocílíte kýženého efektu. Mohla byste své vizáži nepěkně ublížit.

Objednejte se raději do kadeřnického salonu. Zde odborně poradí, jaký odstín vám bude nejvíce slušet. Není to totiž tak snadné, jak by se mohlo zprvu zdát. Je nutné dodržovat jistá typologická pravidla. Například blondýnky by se měly vyvarovat nápadité křiklavé zrz. Lichotit jim bude tlumenější barva s lehkým měděným podtónem.

Amy Adams má naopak nádhernou barvou s lehkým podtónem rezavé, ideálním pro jemné blondýnky.

Brunetky se snědou pokožkou mohou bez obav zvolit i více výrazné barvy a budou vypadat nádherně. Kromě toho vlasy díky profesionálnímu přístupu a péči neutrží takovou ránu, jako když je budete odbarvovat doma v koupelně.



Emma Stone, oblíbená americká herečka, má úchvatný tmavší odstín rezavé barvy, který je vhodný pro brunetky.

Zpět do mladistvých let

Jak už bylo zmíněno výše, zrzavá barva má tu výhodu, že ubírá roky. Díky oranžovým odleskům budete působit mladistvě. Ukázkovým příkladem je americká herečka, držitelka Oscara - Julianne Moore. Nádherné přírodní zrzce bude v prosinci tohoto roku 59 let, ale snad každý by ji tipoval podstatně méně.

A ještě jednou Julianne Moore, která se letos stala největší hvězdou 54. filmového festivalu v Karlových Varech.

Na co se při proměně připravit?

Po obarvení se může dostavit prvotní šok, ale nebojte, zvyknete si. Hlavně dejte nové image šanci. Uvidíte, že po pár dnech se budete cítit skvěle. Když se vám bude zdát odstín vlasů příliš nápadný, stačí si hlavu párkrát umýt, rázem zmírníte intenzitu odstínu. Červené barvy se rychle vymývají, nicméně, i světlejší odstín má něco do sebe. Jak se říká, sto lidí, sto chutí, jistě se ale do zrz zamilujete.