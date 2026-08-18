Žhavé letní noci bývají někdy žhavé až příliš, a to se pak nelehce usíná. Chce to prostě správný noční úbor. Právě ten totiž dokáže rozhodnout o tom, jestli se budete celou noc převalovat v propoceném tričku, nebo se probudíte odpočatí.
Největší službu v horkých dnech udělají přírodní materiály. Bavlna je sázkou na jistotu, protože dobře saje vlhkost a umožní pokožce dýchat. Ještě vzdušněji působí len, který příjemně chladí a odvádí přebytečné teplo.
Stále větší oblibě se těší také bambusová vlákna nebo tencel. Oba materiály jsou hebké, lehké a výborně pracují s vlhkostí.
Hitem posledních sezon je však mušelín – lehký, vzdušný, trochu pomačkaný a nesmírně příjemný.
Teď už je jen otázkou, po čem sáhnete. Bude to pyžamo, nebo košilka?
Velkým trendem jsou volnější pyžamové komplety inspirované pánskými košilemi. Můžou mít krátké rukávy i nohavice, knoflíčky i proužky a především nabízejí pohodlný střih.
Stejně tak se ovšem do módy vrátily noční košile. Obvykle jsou minimalistické, bez krajek i zbytečných ozdob. Vedou něžné barvy jako bílá, smetanová, písková, světle šedá, olivová nebo levandulová.
Článek vznikl pro časopis Tina.