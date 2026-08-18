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Letní spaní? Nejlépe vás ochladí len, bambus či mušelín

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Během teplých měsíců je u pyžama nejdůležitější prodyšnost – a tu tyto pyžamové...

Během teplých měsíců je u pyžama nejdůležitější prodyšnost – a tu tyto pyžamové kalhoty nabízejí. Mořský vzor je příjemný bonus. Kalhoty na spaní, cena 399 Kč | foto: Tchibo

Pro ty, co na sobě nechtějí mít ani gram látky navíc, bude jako stvořený tento...
Noční košile, cena 329 Kč
Vyberte si! Možností, v čem ulehnout, je plno, záleží jen na vás, zda vám bude...
Srdíčkový pyžamový set, cena 650 Kč
9 fotografií
Když teplota neklesá ani po setmění, je těžké usnout a ještě těžší spát. Pomoci ale může správně zvolený noční outfit, někdy totiž víc rozhoduje materiál než otevřené okno.

Žhavé letní noci bývají někdy žhavé až příliš, a to se pak nelehce usíná. Chce to prostě správný noční úbor. Právě ten totiž dokáže rozhodnout o tom, jestli se budete celou noc převalovat v propoceném tričku, nebo se probudíte odpočatí.

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Největší službu v horkých dnech udělají přírodní materiály. Bavlna je sázkou na jistotu, protože dobře saje vlhkost a umožní pokožce dýchat. Ještě vzdušněji působí len, který příjemně chladí a odvádí přebytečné teplo.

Stále větší oblibě se těší také bambusová vlákna nebo tencel. Oba materiály jsou hebké, lehké a výborně pracují s vlhkostí.

Hitem posledních sezon je však mušelín – lehký, vzdušný, trochu pomačkaný a nesmírně příjemný.

Teď už je jen otázkou, po čem sáhnete. Bude to pyžamo, nebo košilka?

Pro ty, co na sobě nechtějí mít ani gram látky navíc, bude jako stvořený tento lehounký komplet. Top a šortky, cena 899 Kč a 1199 Kč
Noční košile, cena 329 Kč
Vyberte si! Možností, v čem ulehnout, je plno, záleží jen na vás, zda vám bude příjemnější košilka a kalhoty nebo preferujete šortky a vršek s dlouhým rukávem.
Srdíčkový pyžamový set, cena 650 Kč
9 fotografií

Velkým trendem jsou volnější pyžamové komplety inspirované pánskými košilemi. Můžou mít krátké rukávy i nohavice, knoflíčky i proužky a především nabízejí pohodlný střih.

Stejně tak se ovšem do módy vrátily noční košile. Obvykle jsou minimalistické, bez krajek i zbytečných ozdob. Vedou něžné barvy jako bílá, smetanová, písková, světle šedá, olivová nebo levandulová.

Článek vznikl pro časopis Tina.

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