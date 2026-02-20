Když se zeptáte umělé inteligence, co to vlastně je noční prádlo, promptně odpoví, že speciální oblečení určené ke spánku, odpočinku a pro čas před spaním či po něm, jehož základní funkcí je zajistit pohodlí, teplo a hygienu.
Prim teď hraje noční prádlo z příjemných moderních materiálů, hladkých i zdobených krajkou nebo jinými detaily.
Oblíbené jsou celé noční soupravy: košile nebo pyžamo a župan, popřípadě i papuče či maska na spaní.
Móda si také moc ráda hraje, a tak se nosí šaty, které vypadají jako noční košile, a současně také noční košile, které vypadají jako šaty.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.