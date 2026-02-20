Jak si kdo ustele, tak se vyspí. Móda na noc je hlavně o pohodlí

Autor:
Dámské ložnice jistě skrývají mnohá tajemství a určitě k nim patří i to, v čem spíte. Hupnete do postele v pyžamu, krajkové košilce, nebo ve flanelce po dědovi?
Pyžamo, cena 549 Kč

Pyžamo, cena 549 Kč | foto: Tchibo

Povlaky na polštářky, cena za 2 kusy 598 Kč
Župan, cena 3649 Kč
Maska na spaní, cena 379 Kč
Noční košile, cena 1819 Kč
13 fotografií

Když se zeptáte umělé inteligence, co to vlastně je noční prádlo, promptně odpoví, že speciální oblečení určené ke spánku, odpočinku a pro čas před spaním či po něm, jehož základní funkcí je zajistit pohodlí, teplo a hygienu.

Prim teď hraje noční prádlo z příjemných moderních materiálů, hladkých i zdobených krajkou nebo jinými detaily.

Oblíbené jsou celé noční soupravy: košile nebo pyžamo a župan, popřípadě i papuče či maska na spaní.

Móda si také moc ráda hraje, a tak se nosí šaty, které vypadají jako noční košile, a současně také noční košile, které vypadají jako šaty.

Povlaky na polštářky, cena za 2 kusy 598 Kč
Župan, cena 3649 Kč
Maska na spaní, cena 379 Kč
Noční košile, cena 1819 Kč
13 fotografií

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

17. února 2026

