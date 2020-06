Nadčasový a neustále módní potisk má řadu obdivovatelek už spoustu let. Je totiž ženský, romantický i něžný. Puntíky pronikly do světa módy už v roce 1835(!), kdy na tanečním parketu odstartoval boom legendárního tance – polky. A protože tenhle potisk tehdy nemohl chybět na tanečních šatech snad žádné z žen, získal i svůj anglický název známý po celém světě: polka dot („dot“ znamená anglicky „puntík“).



A o celých 100 let později se puntík stal ještě slavnějším. Bylo to v době, kdy do něj Walt Disney oblékl jednu ze svých nejoblíbenějších a nejznámějších animovaných postaviček, slečnu ještě slavnějšího Mickeyho Mouse, myšku Minnie, která ho nosí dodneška.

Ne vždy se ale puntíky hřály na módním výsluní. Ve 40. letech 20. století byly dokonce označovány jako „poněkud usedlé“, ovšem v 60. letech už zase slavily svůj velký comeback a staly se hitem návrhářských kolekcí.

Svoji popularitu neztratily dodnes. A ať už jsou na šatech, sukních, blůzkách nebo šátcích, ženám prostě sluší.

Zatímavost: Víte, co o puntících prohlásil světově proslulý, uznávaný módní návrhář MARC JACOBS, jehož modely miluje celá řada těch nejslavnějších celebrit i „obyčejných“ žen? „Nemyslím si, že by existovala příležitost, pro kterou by se puntíky nehodily.”