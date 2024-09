Do puntíku správné kousky. Znáte snad jiný tak univerzální vzor?

Podvádíš mě, spíš s jinými a já to vím. Doma děláme, že se to neděje, a i když mi to vlastně vadí, rozhodně o tom nemluvíme. Seznamte se s novým pojmem „tolyamorie“. V nové formě vztahu žije stále...

Bezpodmínečná láska, pak děsivý výbuch sopky. Když matky křičí na děti

Je to paradox. Při pohledu na to malé čarokrásné stvoření nám často docházejí slova a do očí se derou slzy vděčnosti za to, že můžeme prožívat tak výjimečné okamžiky. Tak proč nás tentýž človíček...