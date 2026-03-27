Proč běžná preventivní prohlídka nestačí

Většina z nás chodí na pravidelné preventivní prohlídky. Odběry krve, měření tlaku, základní vyšetření. Pokud jsou hodnoty „v normě“, odcházíme s pocitem, že je vše v pořádku.
Jenže právě zde často prevence končí.
Moderní medicína dnes ví, že mnoho závažných onemocnění – zejména srdečně-cévní choroby, metabolické poruchy nebo hormonální nerovnováha – vzniká dlouho a tiše. Organismus vysílá jemné signály, které běžná prevence nemusí zachytit. Hodnoty jsou sice ještě v referenčním rozmezí, ale jejich vývoj už může naznačovat budoucí problém.
A právě v této fázi má prevence největší smysl.
V Centrum Markin proto vznikl program Markin Longevity & Preventivní medicína, který posouvá klasickou preventivní péči o krok dál.
Data mají smysl jen tehdy, když jim rozumíme
Dnešní pacient má k dispozici širokou škálu vyšetření – EKG, ultrazvuk, magnetickou rezonanci (MR), laboratorní testy, vyšetření cévního věku. Informací je mnoho. Často však chybí to nejdůležitější: jejich propojení.
Co znamená mírně zvýšený krevní tlak v kombinaci s rodinnou zátěží?
Jak spolu souvisí únava, změny nálad a hormonální výkyvy po čtyřicítce?
Co napovídá cévní věk ve vztahu k biologickému věku?
Program Markin Longevity nestaví pouze na jednotlivých vyšetřeních. Základem je komplexní lékařská analýza a individuální plán, který vychází z konkrétních dat daného člověka – jeho věku, životního stylu i rodinné anamnézy.
Nejde o obecná doporučení z internetu. Jde o personalizovanou medicínu.
Pro ženy, které chtějí mít jistotu
Program nejčastěji vyhledávají ženy mezi 35. a 65. rokem. Období perimenopauzy a menopauzy přináší změny, které nejsou vždy na první pohled patrné, ale zásadně ovlivňují metabolismus, cévní systém, hormonální rovnováhu i celkovou energii.
Mnohé ženy přicházejí s pocitem, že „něco není jako dřív“ – únava, přibývání na váze, kolísání nálady, pokles vitality. Standardní vyšetření často ukáže, že je vše v normě. Přesto se necítí dobře.
Právě zde má hlubší preventivní přístup smysl.
Zájem roste také mezi páry po 45. roce, které chtějí aktivně plánovat další desetiletí života. Nečekat na problém, ale mít jistotu, že jejich zdraví je skutečně pod kontrolou.
Cílem není hledat nemoc
Cílem programu není hledat diagnózu.
Cílem je:
- zachytit rizika včas, kdy jsou ještě ovlivnitelná
- zpomalit procesy vedoucí k chronickým onemocněním
- nastavit realistický plán dlouhodobé vitality
Klíčovým prvkem je osobní konzultace s lékařem, který výsledky vysvětlí v souvislostech a navrhne konkrétní kroky. Výhodou je také možnost vyhodnocení výsledků bez zbytečných odkladů – často ve stejný den.
Aktuální data mají největší hodnotu právě tehdy, když odpovídají momentálnímu stavu organismu.
Longevity – dlouhověkost s kvalitou
Slovo longevity dnes slýcháme často. Neznamená však pouze delší život. Znamená kvalitní roky bez zbytečných omezení, bez ztráty energie a vitality.
Moderní prevence není o strachu. Je o klidu. O vědomí, že své zdraví aktivně řídíme. Protože skutečná prevence nezačíná v okamžiku nemoci. Začíná mnohem dříve.