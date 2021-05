OdkazMartina Bacíková je zakladatelkou Institutu ekonomického vzdělávání. Už na vysoké škole v sobě našla vnitřní sílu a vydala se vlastní cestou. Nový den je pro Martinu vždy další výzvou. Každé ráno začíná sklenicí vody a řadou Nivea Hydra Skin Effect, která dokonale osvěží pleť a dodá potřebnou hydrataci na celý den.

#PROBUDTE SVUJ POTENCIAL

Jaká je vaše denní beauty rutina?

Snažím se ji držet minimalistickou a časově efektivní, zároveň se ale párkrát za měsíc neváhám rozmazlit maskami, obličejovou saunou i ultrazvukovou špachtlí. Moje denní rutina začíná opláchnutím pleti čisticím micelárním gelem Hydra Skin Effect. Ještě před úplným uschnutím pleti nanáším osvěžující denní hydratační gel, pokud cítím, že mám ten den sušší a napjatou pleť, tak ještě před gelem použiji své oblíbené hydratační sérum Hydra Skin Effect. U make-upu dost optimalizuji, protože jím nechci trávit více než pár minut, ideálně se vejít do pěti minut. Svou energii se snažím věnovat spíše celkovému zdraví pleti. Většinou nanáším korektor pod oči, protože mám docela výrazné tmavé kruhy pod očima, BB krém s UV faktorem, pudr, rozjasňovač, občas lehká kontura a tmavší rtěnka. Na oči nenápadné linky očním stínem a řasenku. Večer nezapomínám důkladně vyčistit pleť micelární vodou Hydra Skin Effect a použiji pro regeneraci noční hydratační krém Hydra Skin Effect.

Nová řada NIVEA Hydra Skin Effect s čistou kyselinou hyaluronovou pleť nejen intenzivně hydratuje, ale také ztrojnásobuje tvorbu pleti vlastní kyseliny hyaluronové. Sestavte si z řady příjemný pečující rituál, který se bude starat o pleť šetrně a do hloubky.

Bez čeho si nedokážete představit začátek dne?

Už několik let si každé ráno vyhrazuji 1–2 hodiny nerušeného času, kdy se věnuji sebevzdělávání, přemýšlení a dlouhodobému směřování svých firem, našich projektů i sobě. Dává mi to potřebný nadhled a mám díky tomu stále jasno v tom, jaké jsou plány, co je pro ně třeba udělat, a jsem si následně jistá svými rozhodnutími, protože jsem je během tohoto času již důkladně zvážila.

Jak vypadá váš klasický pracovní den?

Mé dny se hodně liší a jsou docela pestré podle toho, na čem zrovna pracuji. Pro mě ty nejlepší dny spočívají v přípravě nových projektů a růstových plánů pro mé firmy a jejich realizace ve spolupráci s těmi nejpovolanějšími lidmi, kteří se pro danou oblast dají sehnat. Přes den se (mimo lockdown) potkávám se spoustou zajímavých lidí, a je pro mě proto důležité cítit se dobře a sebevědomě ve vlastní kůži.

Intenzivní hydratační 7denní kúra Hydra Skin Effect pomáhá Martině s vysušenými místy, které nevypadají dobře a pudr je jenom ještě zvýrazní. Po aplikaci kúry je pleť hydratovaná a nic vám nebraní sebevědomě vyrazit na schůzku.

Co bylo pro vás největší motivací pro založení Institutu ekonomického vzdělávání?

Chtěla jsem vytvořit zázemí pro ekonomii a finance na středních školách, aby se ekonomie učila lépe a existovalo i další vyžití pro talentované studenty, jako je třeba Ekonomická olympiáda či ekonomický klub. Samotné mi to při studiu nesmírně chybělo a věděla jsem, že je tu spoustu studentů jako já, kteří to ocení – a to se pak potvrdilo.

Kdy jste si uvědomila svůj vnitřní potenciál, že se chcete pohybovat v ekonomickém odvětví?

Ekonomie mě nadchla už na gymnáziu a věděla jsem ihned, že toho o jejích principech budu chtít ještě hodně naučit, což jsem také v následujících letech dělala skoro v každé volné chvíli. Uvědomění si vnitřního potenciálu vnímám jako uvědomění si vlastní svobody a přijetí odpovědnosti za to být tou nejlepší verzí sebe sama. Tuto verzi sebe si ale můžeme svobodně definovat a za tu vlastní definici neseme odpovědnost. Takto věřím, že můžeme naplno směřovat k realizaci našeho vnitřního potenciálu. V životě se snažím jednat co nejsprávněji a pozitivně měnit náš svět v rozsahu, který mi je a snad ještě bude umožněn.

Martina si čistí pleť pravidelně každý večer micelární vodou. Po náročném dni skvěle odstraní nečistoty z pleti, vyčistí ji šetrně a do hloubky.

Co je vaše nejsilnější stránka?

Umím být docela vytrvalá.

Máte nějakou radu pro začínající podnikatelky?

Na úplném začátku podnikání bych se zaměřila na vytvoření dobrého produktu, který řeší opravdový problém a je ideálně zaměřený na úzkou cílovou skupinu, která váš produkt nejvíce potřebuje. Je úplně nejlepší se do této první cílové skupiny tak trochu zamilovat, chtít jí pomoci a dokázat se vcítit do jejich potřeb. Zároveň v těžkých obdobích firmy, které určitě přijdou, nebudete chtít tyto lidi zklamat a vydáte pro ně ze sebe úplné maximum, díky kterému se vaše firma nakonec dostane do pokročilejší fáze a pak budete moci trochu zvolnit.

#PROBUDTE SVUJ POTENCIAL

A vy máte nyní možnost tuto novinku otestovat, tedy neváhejte a přihlaste se ZDE!