Na vrásky PETRŽEL

Vráskám se asi úplně neubráníme, ale proč je trochu nezmírnit? Usmívejte se a nemračte se, noste sluneční brýle, ať nekrčíte čelo, nebuďte naštvaná, ať nekrčíte koutky. A pak také vyzkoušejte tonikum proti vráskám, které si můžete připravit doma sama.

Recept: 100 g kořene petržele posekejte nadrobno, dejte do hrnečku a zalijte vroucí vodou. Přikryjte hrnek pokličkou a vařte asi 15 minut. Nechte asi 20 minut chladnout při pokojové teplotě. Sceďte, přelijte do zavařovací skleničky a přidejte jednu polévkovou lžíci citronové šťávy. Promíchejte, zašroubujte víčko a odstavte do lednice. Omývejte si tamponem namočeným v toniku obličej každý den ráno a večer.