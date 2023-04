Jak se obléká šéfka? Vsaďte na nadčasovost, romantiku vynechte

Představte si, že jste předvolána před soud. Automaticky lze čekat přítomnost soudce v taláru a advokáta v obleku. Co byste ale řekla tomu, kdyby vás tam přivítal soudce v růžovém oblečku a advokát v neonových bermudách? Asi by to byl jednak šok, a také byste měla problém si daných lidí vážit.

Ne nadarmo se říká, že šaty dělají člověka. Platí to, takže pokud chcete v práci působit jako vážený a seriózní člověk, musíte se podle toho obléct. Jistě, některé profese to přímo vyžadují, ale ty další, kde není pevně stanovený dress code, dávají prostor vaší fantazii, a tím pádem i přešlapům.

V odvětvích, která bývala tradičně vnímána jako mužská, se žena prosadí samozřejmě v oděvu, který jí umožní mezi pány barevně zapadnout. To znamená černý, tmavě modrý, olivový či šedý kostýmek.

Neutrální základ je ovšem vhodné doplnit něčím typicky ženským, třeba pastelovou košilí či blůzkou v odstínu slonoviny. Bílá by se sice také hodila a výsledný dojem by byl jistě autoritativní, ale nudný. Vyhněte se raději květinovým vzorům a ozdobným límečkům, chcete-li ukázat, že máte ramena, romantický styl vám rozhodně nepomůže.

V momentě, kdy hodláte předvést, že máte opravdu sílu a odvahu, zkuste barevně neutrální základ nahradit purpurovou nebo tmavě červenou. Pak bude všem jasné, kdo je šéfka. Naopak se vyvarujte oranžové, žluté a zelené. I když vám tyto barvy třeba padnou, jsou příliš výrazné a spíš veselé a zábavné než vážené.

Zářivé a barevně silně kontrastní úbory se nehodí také v případě, že se chystáte na schůzku, kde chcete probírat nové nápady a rozebírat problémy. Všichni by se soustředili jen na vaše šaty a neotevřeli by se. Je lepší se obléct tak nenápadně, že si nikdo nevybaví, co jste měla na sobě. Budete vypadat přístupně, ale ne nijak hrozivě, nebo dokonce snad komicky.