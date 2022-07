Málokterá žena je spokojená se svým tělem. Jedna si přeje mít ploché břicho, druhá dlouhé vlasy, třetí kulatější zadek a čtvrtá toto všechno dohromady. Nejčastěji se ale příslušnice něžného pohlaví souží kvůli poprsí. Ať už máte pocit, že je malé, hůře tvarované nebo třeba ztratilo po kojení svoji pevnost, nemusíte z toho být nešťastná.

První, co vás v této souvislosti jistě napadne, je plastika. Ano, není to sice nejlevnější, ale když se podíváte na všechny ty celebrity, získáte dojem, že je to něco tak běžného jako třeba čištění zubů. Zvětšení poprsí je ale v prvé řadě operace jako každá jiná.

Nese s sebou značná rizika (anestezie, krevní sraženiny, zástava srdce) a vyžaduje dlouhou rekonvalescenci. V prvních dnech se bez cizí pomoci neobejdete a je možné, že se prášky proti bolesti stanou vaším nejlepším přítelem. Na vytoužený výsledek si navíc budete muset nějakou dobu počkat.

Pomůže nejen čaj, ale také víno

Naštěstí můžete vyzkoušet i jednodušší způsoby, jak pozvednout své poprsí. Samozřejmě nebudou mít stejný efekt jako operace, ale zase jsou mnohem šetrnější. Jaké to jsou?

Tak třeba zařaďte do svého jídelníčku potraviny, které obsahují fytoestrogen. Ten se nachází v oříšcích, bílém a červeném vínu, černém a zeleném čaji, zelenině, ovoci a v mnoha dalších potravinách.

Vyzkoušet můžete také posilování prsních svalů. Vhodné cvičení vaše ňadra pozvedne, ale chce to věnovat se mu pravidelně. Nejúčinnější jsou kliky, cviky s činkami, plavání a veslování.

Důležité je nezapomínat na hydrataci pokožky, která v průběhu let ztrácí elasticitu a mívá tendence ke vzniku vrásek. Navíc pravidelná masáž prsou zlepšuje prokrvení a elasticitu kůže, což poprsí dodá objem a pevnost. Zvolte kvalitní hydratační krém a každý večer prsa masírujte.

Zeptejte se lékárníka

Viditelných výsledků lze dosáhnout i díky doplňkům stravy. Plnější dekolt zaznamenáte už po pár týdnech, a pokud zvolíte produkt na přírodní bázi, nemusíte se bát ani žádných nežádoucích účinků.

Poohlédněte se v lékárně po přípravcích, které obsahují len setý a pupalkový olej. Mají v sobě totiž účinné látky, které podporují zdraví a také normální funkci prsou. Stejnou měrou přispívají k udržení hladké, pružné a hydratované kůže prsou a dekoltu.