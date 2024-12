Pomáháme lidem najít lepší verzi sebe sama

Jaký produkt byl letos bezkonkurenčně nejoblíbenější mezi vašimi zákazníky?

Pro salonní péči je hitem unikátní injekce krásy zaměřená na obnovu mládí a kvality pleti Jalupro Super Hydra. Je obzvlášť vhodná pro ženy v Česku, kde 80 % z nich má předpoklady k tvorbě drobných vrásek. Pomáhá předcházet ztrátě vody, čímž činí pokožku svěží a hydratovanou.

Na našem eshopu je to bezkonkurenčně doplněk stravy Jalu Expert a krém HydroPeptide Solar Defense Tinted SPF30. Tento krém nejen pleť chrání, ale také ji vyživuje, hydratuje a vytváří efekt přirozeného lehkého make-upu. A naším hitem pro letní sezónu je krém Time Code SPF90, který spolehlivě chrání před sluncem bez tvoření bílého povlaku a udržuje pleť v perfektním stavu.

Oslavili jste letos významné výročí. Co vás od dob založení společnosti nejvíce překvapilo? A to jak pozitivně, tak negativně.

Za 14 let jsme prošli cestu od počáteční neochoty lékařů osvojovat si nové techniky a produkty až po jejich plné zapojení do procesu vzdělávání. Dnes specialisté aktivně navštěvují kongresy a semináře v České republice a zavádějí moderní technologie ve svých klinikách. To nejen rozvíjí trh estetické medicíny, ale také dělá klienty spokojenějšími a krásnějšími.

Změnil se přístup Čechů k péči o sebe?

Rozhodně ano, a to mě velmi těší. Upravení lidé jsou obvykle spokojenější se svým životem, mají vyšší sebevědomí a častěji šíří kolem sebe pozitivní energii. Tento trend ukazuje, že Češi si stále více uvědomují důležitost péče o sebe, což ovlivňuje nejen jejich vzhled, ale i celkovou kvalitu života.

Který beauty trend z těch, co právě dominují v zahraničí, přijde podle Vašeho názoru brzy do České republiky?

Na mezinárodní scéně v současnosti dominuje trend „skinifikace“ péče o vlasy, který spočívá v aplikaci principů péče o pleť do vlasové kosmetiky. Tento přístup zahrnuje používání produktů s pečujícími složkami, jako jsou peptidy a rostlinné proteiny, a také vícestupňové procedury, podobné péči o pleť.

V České republice tento trend zatím není příliš rozšířený, ale věříme, že má velký potenciál. Moderní zákazníci stále častěji hledají komplexní a vědecky podložené přístupy, a právě „skinifikace“ péče o vlasy tyto požadavky dokonale splňuje. Těšíme se, až se tento směr stane dostupným a populárním i u nás.

Jaké zajímavé beauty novinky chystáte na příští rok?

V roce 2025 představíme dvě novinky. První je nová verze bestselleru Jalu Expert, který bude dostupný ve dvou variantách: denní a noční. Prodej začne již v lednu.

Druhou novinkou jsou kosmetické přípravky ABG Lab s unikátními peptidovými komplexy, kyselinou hyaluronovou, aminokyselinami a vitamíny. Tyto produkty podporují obnovu buněk, syntézu kolagenu a navrací pleti přirozený jas a hladkost.

Váš beauty doplněk stravy Jalu Expert je už dlouhé roky jedním z nejúspěšnějších anti-aging doplňků v ČR. Doslechli jsme se, že chystáte novinku. Prozradíte nám více?

Neustále se snažíme vylepšovat naše výrobky, přičemž zohledňujeme nejen nejnovější výživové trendy, ale také potřeby daného ročního období. Do nové receptury jsme zařadili všechny potřebné ingredience pro podzim a zimu a pečlivě vybrané kombinace složek pro maximální účinnost.

Zvláštní pozornost jsme věnovali chuti, aby každý doušek byl potěšením. Denní nápoj jsme obohatili o výraznou tropickou příchuť, která evokuje slunce a teplo, zatímco noční varianta nabízí jemnou a uklidňující chuť borůvek, ideální pro relaxaci před spánkem.

Které produkty najdeme ve Vaší kosmetické taštičce?

V mé kosmetické taštičce najdete pouze osvědčené a účinné produkty, které mi pomáhají pečovat o pleť a udržovat její zdraví. Nejvíc jsem si oblíbila značku HydroPeptide, kterou založil lékař a patří k tomu nejkvalitnějšímu, co lze na světovém trhu nalézt.

Kde trávíte vánoční svátky a jaké tradice dodržujete?

Vánoce jsou pro mě rodinným svátkem, který vždy trávím v kruhu svých nejbližších. Někdy jsme doma, jindy vyrážíme na hory, ale jedno zůstává stejné – atmosféra pohody a radosti.

Mám ráda zdobení domu, zejména adventní věnec, což mi vždy přinese tu pravou sváteční náladu. Vánoční stromeček je pro nás neodmyslitelnou součástí svátků, a tak ho zdobí celá rodina společně.

Miluji také vánoční trhy. Ráda se procházím mezi stánky, nasávám atmosféru, ochutnávám sváteční dobroty a obdivuji krásnou výzdobu. Někdy jezdím i do sousedních zemí, abych si užila jedinečnou vánoční atmosféru v různých částech Evropy.

Tyto tradice naplňují Vánoce teplem, pohodou a opravdovou magií, kterou si s rodinou moc užíváme.

Co si letos přejete k Vánocům?

O Vánocích si přeji pokračovat v tom, co mě naplňuje radostí a inspirací - přinášet lidem užitek, pomáhat jim objevovat nové obzory a stát se lepší verzí sebe sama. Je pro mě důležité vytvářet příležitosti, aby lidé mohli cestovat, objevovat neznámé, zažívat silné emoce a rozšiřovat své znalosti.

Upřímně věřím, že štěstí začíná vnitřní harmonií a je možné ho sdílet s ostatními. Proto je moje hlavní přání být šťastným člověkem, který inspiruje, podporuje a pomáhá ostatním najít své místo na světě. Vánoce jsou časem zázraků a laskavosti a já si přeji, aby tyto hodnoty byly součástí našeho každodenního života.

