Polynukleotidy: budoucnost regenerace pleti

Jak byste popsala z hlediska „beauty“ letošní rok?
Z mého pohledu to byl rok, kdy už nešlo „jen o krém“. Trh se posunul k hlubšímu porozumění biologie pleti a bylo vidět, že klienti už nechtějí jen hydrataci – chtějí měřitelný účinek. A obrovský posun nastal u produktů, které obsahují PDRN. Polydeoxyribonukleotidy nejsou „novinka z TikToku“, ale klinicky podložená cesta regenerace kolagenové sítě a kvality tkání. Jinými slovy – více věda, méně marketingových slibů.
Objevil se letos produkt, metoda či technologie, která má potenciál významně ovlivnit anti-aging?
Ano – Krem PhytoB Barrier s obsahem PDRN. Letos se dostal z úzkého lékařského segmentu do mnohem širší praxe a stal se „mostem“ mezi klasickým anti-agingem a regenerativní estetikou. PDRN neřeší povrch – ale obnovu. A to je přesně ta změna, která bude definovat další roky: ne maskovat příznaky, ale aktivovat opravné mechanismy.
Po úspěchu JaluExpert – plánujete produkt zaměřený na longevity?
Ano. A úplně otevřeně – není to trend, ale nutná evoluce. Longevity je nový wellness segment. Určitě budeme mít další novinky příští rok. Beauty zvenku + řízení biochemie zevnitř je to, kde je největší výsledkový potenciál.
Unisex trend – sledujete ho i v kosmetice?
Rozhodně ano. Vidíme, že komunikační rozdělení „pro muže / pro ženy“ ztrácí smysl. Dnes se řídíme podle cíle: hydratace, textura, bariéra. A to platí pro každého. U vůní je to už standard, ale u dermokosmetiky je letos první rok, kdy tento trend začal být výrazný.
Trend hollywoodu – lososí sperma?
Můj pohled je jednoduchý: virální názvy dobře prodávají, ale rozhoduje věda. V té konkrétní látce nejde o „sperma“, ale o nukleotidy PDRN – to je skutečná účinná složka. A ano, nukleotidy fungují.
Kolik procent klientů jsou muži a co hledají?
Zhruba 18–20 %.
Muži chtějí funkční péči bez rituálů, nejčastější požadavek je: „rychle, jednoduše, a aby to bylo vidět“. Nejprodávanější jsou sérum + SPF.
Co nosíte sama v kabelce?
Přiznám se, že preferuju malé kabelky, proto s sebou mám balzám na rty, pudr, kartáč na vlasy a mini parfém
Kdy kupujete vánoční dárky a co doporučíte?
Většinou v prosinci.
Tip? Personalizované dárky. S nejbližší rodinou preferujeme mít Wish list
Ne „set pro každého“, ale řešení podle typu pleti nebo cíle: hydratace / anti-aging / glow. To je dárek, který působí promyšleně — protože je o konkrétní osobě, ne o všeobecném marketingu.
PRODUKTY
Dsd De Luxe 9.1 EXOGROW BOOSTER SHAMPOO – Posilující Šampon s Exozomy Proti Vypadávání Vlasů
Byl vyvinut k redukci vypadávání vlasů a stimulaci jejich přirozeného růstu, aby byly vlasy viditelně silnější a zdravější. Hlavní účinnou složkou jsou exozomy – drobné váčky přirozeně vytvářené buňkami, které obsahují řadu biologicky aktivních molekul (proteiny, lipidy a nukleové kyseliny).
Cena: 850 Kč
Jalu-Expert 2.0 – AMINO SLIM PROversion (30 denní kúra, cena: 1450 Kč), revoluční doplněk stravy 2v1, který působí na organismus zevnitř a zároveň podporuje tvarování postavy a hubnutí.
Díky kombinaci rostlinných extraktů, enzymů a aminokyselin: zrychluje metabolismus a spalování tuků, pomáhá regulovat chuť k jídlu a udržovat vyrovnanou hladinu cukru v krvi, napomáhá zdravému trávení a přirozené detoxikaci, přispívá k lepšímu využití živin z potravy, což může vést k větší energii a rychlejší regeneraci, podporuje štíhlou linii při pravidelném užívání spolu se zdravým životním stylem. Grapefruitová příchuť – svěží a příjemná, takže je radost pít Jalu-Expert každý den.
Více informací na www.topkosmetika.online