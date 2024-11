Podzim láká k válení. I v domácím outfitu vám to ale může slušet

Moje mladší sestra byla vždycky velká světačka a dobrodružka. V osmnácti se odstěhovala do ciziny, našla si tam přítele. Společně nějaký čas podnikali, ale časem zkrachoval byznys i jejich vztah. Ona...

Podívejme se na největší manipulátory a někdy i „křiváky“ zvěrokruhu, kteří si ve vztazích umí omotat partnera či partnerku pěkně kolem prstu a ve chvíli, kdy se jim to hodí, naprosto otočit. Jsou to...

OBRAZEM: Osobnosti, které si jedním průšvihem zničily pověst

Stačí jeden malý přešlap a s člověkem už se to „veze“. A co teprve se známými osobnostmi, které jsou na očích veřejnosti. Podívejte se do galerie, jaké „škraloupy“ mají některé VIP. V očích...