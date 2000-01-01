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Saténová košilka se třpytkami Victoria’s Secret, cena 2600 Kč
Autor: Victoria’s Secret
Barefoot mokasíny Shapen, cena 3290 Kč
Autor: Shapen
Balkonová podprsenka Intimissimi, cena 1149 Kč
Autor: Intimissimi
Hedvábné šortky Intimissimi, cena 849 Kč
Autor: Intimissimi
Kalhoty z milánského úpletu Calzedonia, cena 1449 Kč
Autor: Calzedonia
Lehoučké tričko s merino vlnou Tezenis, cena 499 Kč
Autor: Tezenis
Jemně pletená mikina s kapucí Lindex, cena 1199 Kč
Autor: Lindex
Pletené tepláky Lindex, cena 1199 Kč
Autor: Lindex
Korkové pantofle Ovečkárna, cena 1499 Kč
Autor: Oveckarna.cz
Hedvábná gumička Natymi, cena 249 Kč
Autor: Natymi
Plyšová deka Fluffy, Matějovský, cena 1099 Kč
Autor: Matějovský
Válenky s třásněmi Deichmann, cena 849 Kč
Autor: Deichmann
Zkrácený kardigan F&F, cena 699 Kč
Autor: F&F
Mušelínový župan fajnea, cena 1700 Kč
Autor: Fler
Kašmírový svetr a kašmírové kalhoty C&A, cena 2698 Kč
Autor: C&A
Kašmírový svetr a kašmírové kalhoty C&A, cena 2698 Kč
Autor: C&A
Sportovně elegantní bunda BOSS, cena 6071 Kč
Autor: Fashion Arena Prague Outlet
Svetr z vlněné směsi s. Oliver, cena 1699 Kč
Autor: s. Oliver
Co by to ale bylo za pohodlí, kdyby v něm nehrálo hlavní roli pyžamo? Žádné! Pyžamo je třeba, hlavně to z přírodních vláken s líbivým designem a volným střihem. V takovém lze prožít celý den. Pyžamo, cena 899 Kč
Autor: Tchibo