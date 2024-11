Doma je doma. Nahoďte ale styl, slušet vám to může i na gauči

V čem chodíte doma? Nechceme vám mluvit do toho, co si máte doma oblékat, ale přece jen...

Vaši nejbližší si rozhodně zaslouží, aby na vás byla radost pohledět a funkci domácího oblečení nesimulovaly kousky oděvů už vyřazené z běžného provozu, jak se říká, na „dotrhání“.

Sníme-li o ničím nerušené domácí pohodičce, představujeme si k tomu oblečení teplé, pohodlné, měkké, které nás pojme do své náruče, a my si s hrnkem čaje nebo pěknou knížkou dopřejeme klid a odpočinek. Nezapomínejme ale na praktickou stránku věci, takže domácí oblečení by se mělo snadno udržovat.