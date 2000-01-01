náhledy
Kabát nemusí být nutně jen dlouhý. Pro ženy, kterým příroda nenadělila vysokou postavu, je vhodnější kabát ve zkrácené délce. Takový se navíc perfektně hodí k širokým kalhotám s vysokým pasem. Červená barva je trendy.
Autor: Mango
Oversize střih, čokoládově hnědá barva a variabilní límec jsou přesně podle posledních trendů. Zároveň je ale střih natolik nadčasový, že vám bude dělat radost dlouhá léta. Hodí se k formálnějším i ležérním outfi-tům, záleží jen na stylingu.
Autor: Lindex
V dlouhém kabátu s nesmrtelným dezénem rybí kosti bude každá žena za dámu. Materiál s vysokým podílem vlny zajistí, že vám bude teplo, i když teploty klesnou k nule, vysoký stojáček vás ochrání proti větru a navíc je aktuálně velmi „in“.
Autor: H&M
Ručně šitý kabát z vlněné směsi upoutá na první pohled čistým střihem a výraznou šálou, která je jeho součástí. Dá se ale odepnout, a tak bude váš kabát vypadat pokaždé trochu jinak. Barva velbloudí srsti lichotí všem a velmi dobře se kombinuje. Zahřeje i v největších plískanicích a může se prát v pračce.
Autor: H&M
Nepřesvědčili jsme vás k pořízení elegantního vlněného kabátu? Nebo hledáte svrchník na dlouhé procházky (pod)zimní přírodou? Pak sáhněte po dlouhém prošívaném kabátu, v němž se zachumláte jako v peřince. Zahřeje i v největších plískanicích a může se prát v pračce.
Autor: C&A