(Po)pletený podzim je tu. Šatník ovládnou svetry a kardigany

Svetry, především ty v oversized provedení, se řadí mezi absolutně must have kousky sezony. Zvolte si kvalitní materiály, pokud toužíte po nadčasové hebkosti a pocitu luxusu, nechte se strhnout kašmírovou horečkou. Ano, každá žena by měla mít kašmírový svetřík, už jen proto, aby zažila tu dokonalou jemnost.

Kromě kašmíru vám zajistí komfort také vlna nebo směsi přírodních materiálů. Momentálně letí modely s objemnými rukávy, hrubší svetry s copánkovými vzory i hravý retro design s výraznou texturou.

Vedou neutrální zemité barvy i typicky podzimní odstíny hořčicové, vínové, olivové či hnědé.

Nebojte se však ani vzorů – kostky, pruhy nebo geometrické tvary jsou top volbou pro oživení outfitu.

Jestli před svetry dáváte přednost kardiganům, máte teď také zelenou. Šmrncovní budou ty s výraznými detaily jako knoflíky či kapsy, žádané jsou i asymetrické střihy.

Nebo je vám příjemnější něco bez rukávů? Pletené vesty se staly jedním z největších trendů této sezony, už jenom proto, že jsou přímo předurčené k vrstvení – vesta plus košile, jo, to určitě musíte zkusit!