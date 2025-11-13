Kdybychom hledali jen jednoho viníka toho, že našim vlasům něco chybí, nevypadají tak, jak bychom si přáli, pak jsme jím jen my sami. Chceme-li však najít víc škodičů, jsou jimi například také nesprávné mytí vlasů, používání fénu, kulmy či žehličky, nevhodné vlasové přípravky, časté necitlivé barvení, zesvětlování nebo trvalá, vystavování se slunci, větru, mrazu, chlorované či slané vodě, příliš zatěžující účesy a další.
Výčet toho, co narušuje ochrannou vrstvu vlasu, a následně tak způsobuje jeho nadměrné vysychání a lámání, ztrátu pružnosti a lesku, je opravdu velmi dlouhý.
Patří do něj i to, jak pečujeme nejen o vlasy, ale o celé tělo. Myslete na dostatečný pitný režim, pestrou kvalitní stravu s vitaminy a minerály, dostatek pohybu, spánku, relaxace a podobně.
Kyselina hyaluronová
I když je kyselina hyaluronová na kosmetické scéně už pěkně dlouho, přesto nám její jazyk lámající název ještě občas dělá problémy. Jsou-li ale vlasy nebo pokožka hlavy vysušené, je tím nejlepším řešením nápravná kúra právě s kyselinou hyaluronovou.
Tato látka má schopnost vázat vlhkost, její jediný gram na sebe umí natáhnout až šest litrů vody. A co je důležité, dokáže hydrataci ve vlasech i udržet. Protože uzavírá vlasovou kutikulu, zabraňuje také krepatění vlasů a propůjčuje jim pružnost a lesk.
Postavte bariéru proti horku
Pokud vlasy pravidelně fénujete, kulmujete či žehlíte, nezapomínejte na jejich ochranu před teplem. Vysoká teplota nad 180 °C výrazně poškozuje keratinovou strukturu, která tvoří základní stavební prvek vlasového vlákna. Při dlouhodobém oslabení vlas ztrácí lesk, vysušuje se a láme.
Vyzkoušejte
Ani u vlasových přípravků občas neškodí změnit značku nebo typ produktu, který používáte. Vždy ale vybírejte pečlivě a podle typu a potřeb vašich kadeří.
Termoochranné přípravky vytvoří bariéru, která vlasům uleví. Před tepelnou úpravou naneste přiměřené množství přípravku do celé délky vlhkých vlasů a poté je upravujte i horkými vlasovými nástroji a pomůckami tak jako obvykle.
Teplota nástrojů závisí na typu vlasů. Jemné a barvené vlasy potřebují nižší teplotu: kolem 150 – 160 °C, normální vlasy snesou zhruba 180 °C, pevné až husté vlasy a také kudrny mohou vyžadovat teploty až kolem 200 °C.
Vždy je ale lepší začít na nižší teplotě a případně ji zvyšovat. Termoochranné přípravky také pomáhají předcházet krepatění a uhlazovat vlasová vlákna.
Radost ve spreji
Pomoc po ruce
Kromě vlasových přípravků pro základní kladní péči: šampon, kondicionér, maska, sérum, nezapomínejte ani na styling. Stylingové produkty vám pomohou zkrotit vlasy a dosáhnout účesu, který si přejete.
Suché šampony jsou už neodmyslitelnou součástí naší vlasové výbavy. Saháme po nich, když potřebujeme bez použití vody rychle získat pocit čistých a svěžích vlasů. Účinně totiž odstraňují mastnotu a podporují styling. Vybíráme si je podle oblíbené značky, zkušeností s jejich účinky a někdy i podle vůně.
Masky pro každou hlavu
Vlasům prospěje také maska, obvykle jednou až dvakrát týdně. Tu vybírejte podle toho, co si zrovna vaše vlasy žádají.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.