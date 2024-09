Dopřejte pleti kosmetickou porci podzimní svěžesti. Víme, jak na to

Studený vzduch, vítr a nižší vlhkost, to vše může vysušovat obličej i pokožku celého těla. Kůže je pak suchá, podrážděná, rozhodně ne tak svěží, jak byste si přáli. Abyste si udrželi zářivý vzhled i na podzim, je důležité přizpůsobit péči o pleť tomuto ročnímu období.

Rozjasňující start

Lehce narůžovělá, přirozeně lesklá, hebká od pohledu, tak by se dala popsat pleť snů. A přesně ta působí i svěže. Jak na to?

Zejména je nutné lehce ji prokrvit, to znamená například umýt studenou vodou nebo si dopřát příjemnou masáž pleťovým kartáčkem.

Přidejte vhodné pleťové mléko a krouživými pohyby namasírujte celý obličej kromě citlivější zóny v okolí očí. Tím provedete zároveň i jemný peeling. Ten je důležitý pro odstranění odumřelých kožních buněk a podporu obnovy pokožky.

Na vyčištěnou tvář naneste rozjasňující olej, zlepší celkový stav pleti a zároveň ji ihned rozzáří. Arganový, jojobový nebo růžový budou skvělou volbou pro intenzivní podzimní péči.

Hydratační lázeň

S příchodem chladnějšího počasí ztrácí pleť vlhkost rychleji, hydratace se proto stává základním bodem ošetřujícího programu. Vyměňte lehké letní krémy za hutnější a výživnější, které poskytnou vaší pokožce dostatečnou ochranu a výživu. Hledejte produkty s obsahem kyseliny hyaluronové, glycerinu nebo ceramidů, ty v ní pomáhají udržovat vlhkost.

Před nanesením krému použijte nejprve sérum, které jí dodá intenzivní hydrataci. Séra s obsahem vitaminu C mohou také pomoci rozzářit pleť a bojovat proti stresu způsobenému chladnějším počasím.

Růžový nádech

Tvář příliš nezatěžujte těžkým make-upem, místo toho klasického zařaďte BB krémy s jemnější texturou nebo přímo CC krémy, které cílí na zralou pleť. Nebojte se kombinovat dva barevné odstíny a obličej hezky vykonturovat. Co se dalšího krášlení týče, volte jemné barvičky. Růžová je synonymem svěžesti a přesně takové je i líčení, které se nese v tomto barevném duchu.

Opalovací krém by neměl ve vaší podzimní výbavě chybět. I když slunce už není tak intenzivní jako to letní, ochrana před UV zářením je stále důležitá. Sluneční paprsky mohou způsobovat poškození pokožky a urychlovat její stárnutí i teď. Používejte proto opalovací krém s minimálním SPF 30 každý den, a to i v případě, že je zataženo. Zvolte přípravek s širokým spektrem ochrany proti UVA i UVB záření.

Balzám a krém do kabelky

Sáhněte po výrobku s obsahem přírodních olejů a vosků, které chrání rty před vnějšími vlivy, aplikujte ho několikrát denně, zejména před odchodem ven. Jenom tak se vyhnete vysušeným a popraskaným rtíkům.

Krém na ruce mějte vždy v pohotovosti. Používejte výživné krémy s obsahem glycerinu, bambuckého másla nebo mandlového oleje, které poskytnou rukám potřebnou péči a přirozenou hebkost.