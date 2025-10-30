Všichni už víme, že do chladu a vlhka, ať jdeme kamkoli, je potřeba oblečení vrstvit.
Pravidla jsou jednoduchá a zahrnují tři základní vrstvy: první vrstva odvádí pot, druhá, zateplovací vrstva (svetr, flísová mikina, sako) zadržuje teplo a třetí, vnější vrstva (větrovka, nepromokavá bunda, kabát) nás chrání před zimou, větrem a vlhkostí.
Vždy je důležitý vhodný materiál, prodyšnost každé vrstvy a to, aby odpovídala aktivitě, na kterou se právě chystáme.
Příroda si teď hraje s barvami, zkuste jí v tom být zdatnou konkurentkou.
Vybírat můžete z podzimní barevné palety, abyste pěkně ladila, nebo rovnou sáhněte po veselejších, výraznějších odstínech, kterými i podzimní květy a barevné listí určitě trumfnete. Pokud zrovna nejdete do lesa pozorovat zvěř či hrát na schovku, barev se určitě nebojte. Rozzáří den vám i vašemu okolí.
