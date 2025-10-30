Pojďte s barvou ven. Chmurné podzimní dny rozzáříte barevnými outfity

I když počasí není vždycky nejvlídnější, doma přece sedět nebudeme. Jde jen o to, správně se obléknout. A dodat tomu trochu barev.
Dlouhá mikina, cena 579 Kč

Dlouhá mikina, cena 579 Kč | foto: Bonprix

Termo láhev, cena 799 Kč
Svetr, cena 1999 Kč
Široké džíny, cena 2199 Kč
Ponožky, cena 339 Kč
Všichni už víme, že do chladu a vlhka, ať jdeme kamkoli, je potřeba oblečení vrstvit.

Pravidla jsou jednoduchá a zahrnují tři základní vrstvy: první vrstva odvádí pot, druhá, zateplovací vrstva (svetr, flísová mikina, sako) zadržuje teplo a třetí, vnější vrstva (větrovka, nepromokavá bunda, kabát) nás chrání před zimou, větrem a vlhkostí.

Vždy je důležitý vhodný materiál, prodyšnost každé vrstvy a to, aby odpovídala aktivitě, na kterou se právě chystáme.

Příroda si teď hraje s barvami, zkuste jí v tom být zdatnou konkurentkou.

Vybírat můžete z podzimní barevné palety, abyste pěkně ladila, nebo rovnou sáhněte po veselejších, výraznějších odstínech, kterými i podzimní květy a barevné listí určitě trumfnete. Pokud zrovna nejdete do lesa pozorovat zvěř či hrát na schovku, barev se určitě nebojte. Rozzáří den vám i vašemu okolí.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

30. října 2025

