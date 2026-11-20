Když se chystáme do přírody, často to tolik neřešíme, ale pro každodenní městské oblečení chceme skloubit tepelný komfort se stylovým vzhledem a variabilitou. Často přecházíme ze zimy do vyhřátých obchodů, restaurací, dopravních prostředků.
I v běžném oblečení je nejlepší zbraní proti chladu vrstvení, tedy styl „cibule“. Místo jednoho hodně teplého oděvu je daleko účinnější několik tenčích vrstev. Vzduch mezi nimi skvěle izoluje.
Móda teď přeje bundičkám, bundám, sakům a také svetrům nejrůznějších stylů. Pod ně se hodí trika (i s dlouhým rukávem), košile, roláky, tenké svetříky.
Své místo mají v podzimních outfitech i dlouhé sukně z teplejších materiálů a také kalhoty.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.