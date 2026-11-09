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Ani na podzim se nevzdávejte ženskosti. Noste šaty a vrstvěte

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  4:30
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Luxusní hedvábné šaty v jedinečném koňakovém odstínu přinesou podzimnímu...

Luxusní hedvábné šaty v jedinečném koňakovém odstínu přinesou podzimnímu šatníku tu pravou jiskru. V kombinaci s vlněnými svetříky a kozačkami skvěle vyniknou. Hedvábné šaty, cena 11 900 Kč | foto: Luciemarim.cz

Tato sukně je ušita z cupra, materiálu z bavlněného odpadu, kterému se přezdívá...
Sukně z umělé kůže, cena 829 Kč
Měděná sukně, cena 1790 Kč
Hnědé midi šaty, cena 699 Kč
8 fotografií
Ani chladnější počasí ženskost nezastaví! Šatů ani sukní se nemusíte vzdát jen proto, že už venku není léto. Jen je noste chytře.

Přiléhavé midi a maxi šaty, hravé kostkované kousky nebo modely se sníženým pasem inspirované siluetou dvacátých let minulého století – ano, letošní výběr šatů je skutečně pestrý!

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Tina

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Košilovým a úpletovým modelům můžete dodat tvar páskem a doplnit je vyššími kozačkami nebo kotníčkovou obuví. Aby vám však boty zbytečně nezkracovaly nohy, pomůže trik tón v tónu – boty a punčochy zvolte ve stejné či podobné barvě.

U kozaček se zaměřte také na jejich výšku. K midi délce jsou ideální ty, jejichž horní okraj se schová pod sukní. Pokud mezi lemem sukně a kozačkami zůstane jen úzký pruh punčocháčů, dvě vodorovné linie můžou nohy opticky zkrátit. Jestli zvolíte černou klasiku, trendy vínovou či antracitovou, to už je na vás.

U sukní momentálně vedou hlavně midi délky. Koženkové modely vypadají dokonale s měkkým úpletem.

Svetr nemusíte nechávat volně splývat, stačí ho vpředu lehce zastrčit za pas a postava hned získá hezčí proporce. Plisované a splývavé sukně využijete ještě z letního šatníku, vyloženě podzimně pak působí kostka, manšestr, úplet nebo nadčasový denim.

Tato sukně je ušita z cupra, materiálu z bavlněného odpadu, kterému se přezdívá „veganské hedvábí“. Díky tomu krásně splývá a při chůzi se umí hezky vlnit. Hnědá sukně, cena 3999 Kč
Sukně z umělé kůže, cena 829 Kč
Luxusní hedvábné šaty v jedinečném koňakovém odstínu přinesou podzimnímu šatníku tu pravou jiskru. V kombinaci s vlněnými svetříky a kozačkami skvěle vyniknou. Hedvábné šaty, cena 11 900 Kč
Měděná sukně, cena 1790 Kč
8 fotografií

Článek vznikl pro časopis Tina.

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