Přiléhavé midi a maxi šaty, hravé kostkované kousky nebo modely se sníženým pasem inspirované siluetou dvacátých let minulého století – ano, letošní výběr šatů je skutečně pestrý!
Košilovým a úpletovým modelům můžete dodat tvar páskem a doplnit je vyššími kozačkami nebo kotníčkovou obuví. Aby vám však boty zbytečně nezkracovaly nohy, pomůže trik tón v tónu – boty a punčochy zvolte ve stejné či podobné barvě.
U kozaček se zaměřte také na jejich výšku. K midi délce jsou ideální ty, jejichž horní okraj se schová pod sukní. Pokud mezi lemem sukně a kozačkami zůstane jen úzký pruh punčocháčů, dvě vodorovné linie můžou nohy opticky zkrátit. Jestli zvolíte černou klasiku, trendy vínovou či antracitovou, to už je na vás.
U sukní momentálně vedou hlavně midi délky. Koženkové modely vypadají dokonale s měkkým úpletem.
Svetr nemusíte nechávat volně splývat, stačí ho vpředu lehce zastrčit za pas a postava hned získá hezčí proporce. Plisované a splývavé sukně využijete ještě z letního šatníku, vyloženě podzimně pak působí kostka, manšestr, úplet nebo nadčasový denim.
Článek vznikl pro časopis Tina.