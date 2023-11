Podzimu velí hřejivá a ženská móda. Vsaďte na pletené svetry i sukně

Je vám zima? No prosím, asi ještě nemáte v šatníku to pravé ořechové do podzimních plískanic. Vsaďte na pleteniny, nemůžete prohrát. Podzimním dnům totiž velí hřejivá a ženská móda.