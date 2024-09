Nebojte se hýřit barvami. Čtveřice outfitů, bez kterých se neobejdete

Model, v němž můžete klidně vyrazit i do společnosti. Elegantní šaty potěší svislými pruhy (postavě to prospěje). Škála barev doprovázejících na šatech černou skýtá široké možnosti barevných kombinací s dalším oblečením a doplňky – prostě jedny šaty 100× jinak. Záleží jen na vás, co si vyberete.