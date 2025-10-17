Podzimní móda. Zkuste trojici outfitů v odstínu spadaného listí

Rády říkáme, že podzimní počasí je rozmarné. A je to pravda! Buďme rozmarné i my – při rozhodování, co na sebe.
3 v 1 nepromokavý kabát do deště, cena 1490 Kč
Svetr, cena 890 Kč
Kalhoty, cena 1129 Kč
Tenisky, cena 1350 Kč

Bez růžové se neobejde ani aktuální sezona podzim–zima, ba právě naopak, zrovna téhle barvě připadl úkol vnést do nadcházející nostalgie aspoň trochu života, radosti a naděje. A může to být celá růžová škála, od jemné pudrové přes divokou hot a sladkou jahodovou zmrzlinu až po elegantní starorůžovou. Když už jít do deště, tak jedině v růžové! Taky růžová kabelka je teď „must have“.

3 v 1 nepromokavý kabát do deště, cena 1490 Kč
Kabelka, cena 449 Kč
Kabelka, cena 399 Kč
Sluneční brýle, cena 1199 Kč
