Bez růžové se neobejde ani aktuální sezona podzim–zima, ba právě naopak, zrovna téhle barvě připadl úkol vnést do nadcházející nostalgie aspoň trochu života, radosti a naděje. A může to být celá růžová škála, od jemné pudrové přes divokou hot a sladkou jahodovou zmrzlinu až po elegantní starorůžovou. Když už jít do deště, tak jedině v růžové! Taky růžová kabelka je teď „must have“.
Sako s podprsenkou i průhledné šaty. Viditelné prádlo je zase trendy
Odhalené spodní prádlo se do módy vrací pravidelně – a nadcházející sezony mu zase budou přát. Viditelné podprsenky, „nahé“ šaty a krajkové korzety na týdnech módy ovládly přehlídková mola i první...
Příběh Táni: Jsem otrávená, naštvaná, všichni mě štvou. I já sama sebe
Za dva roky mi bude padesát let, ale málokdo mi ten věk hádá. Příroda mi nadělila tělo, které se zatím nijak extra neopotřebovalo a které mi závidí i o desítky let mladší kolegyně. Mám vcelku...
Hodí se pro každého. Vínová barva dodá vašemu unylému šatníku šťávu
Vínové kousky doplňte o akcenty v modré a růžové barvě a váš podzimní šatník bude šťavnatý a plný možností. V takových odstínech vás na ulici nikdo nepřehlédne.
Horoskop pro každé znamení na 42. týden roku 2025
Jaký bude náš další říjnový týden podle hvězd? Býci, pokud se snažíte zbavit něčeho, co už vás tíží, jděte na to pomaleji a postupně. Na radikální řez není vhodný čas. Štíři, potřebujete se...
Rády říkáme, že podzimní počasí je rozmarné. A je to pravda! Buďme rozmarné i my – při rozhodování, co na sebe.
Úzkost dokáže paralyzovat. Rady, jak si pomoci a kdy už jít raději k lékaři
Srdce buší, dech se krátí a hlavou běží ty nejhorší scénáře. Může jít o panickou ataku, která dokáže tělo i mysl zcela ochromit. Jak si s tímto problémem poradit a kdy vyhledat pomoc?
Šátečky s makovou náplní
Střední
45 min
Šátečky jsou měkké a plné lahodné makové náplně, která se skvěle doplňuje s jemným těstem.
Ženská urologie už dávno není tabu. Co trápí ženy nejčastěji?
Urologie není jen mužská záležitost. I ženy trápí řada urologických potíží od zánětů až po inkontinenci. Lékařka urologické ambulance Kliniky AGEL PLUS MUDr. Lenka Šonská radí, jak pečovat o močové...
Jak získat obří charisma? Dívejte se do očí a snižte hlas
Někdo ho má na rozdávání, další jím zrovna nepřekypuje. Krása je na první dobrou důležitá, charisma ale hraje prim. Chtěla byste oslnit? Být opravdu vnímána jako ta záhadná a okouzlující žena? máme...
Neviditelní hrdinové v naší krvi. Tipy, jak pečovat o krevní destičky
O krevních destičkách slyšel každý, ale málokdo o nich ví něco víc. Jsou velmi důležité. Kdykoli se zraníte, je právě jejich úkolem zastavit krvácení. A to je navýsost důležité. I proto byste o ně...
Poznejte svůj styl a vsaďte na slevy. Pět tipů, jak chytře nakupovat oblečení
Nakupování oblečení je pro mnohé z nás příjemný relax, ale ruku na srdce: nemáte ve skříni něco, co jste na sobě měla jen párkrát, nebo dokonce vůbec nikdy? Chytré nakupování není o škudlení peněz,...
Víte, že 16. října se slaví Světový den chleba? Upečte si chlebové placky s náplní.
Střední
55 min
Zapečená svačinka, kterou oceníte v práci nebo ve škole.
Pestré, barevné, zemité. Podzimní líčení není jen o hnědých odstínech
Příroda začíná hýřit barvami a dává zapomenout na to, že léto už skončilo. Kvetou podzimní květiny a listí se zbarvuje do pestrobarevné palety. Které barvy ze zahrad, luk a lesů si letos přenášíme do...
Dýňový džem
Střední
45 min
Urodilo se vám letos hodně dýně? Vyzkoušejte dýňový džem.
Nejnovější podzimní pomocníci. Tyto kousky potřebujete pro hvězdnou pleť
Od ikonických rtěnek až po pečující oleje. Vybrali jsme pro vás to nejlepší z aktuálních kosmetických novinek, které si zamilujete na první pohled – i dotek.