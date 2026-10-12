Letos se nosí klasické kožené mokasíny, ale ještě módnější jsou semišové či modely s výraznější strukturou. Skvěle vypadají k rovným i k širokým kalhotám, džínům, sukni a klidně i k šatům. A nemusíte v nich ani mrznout, ponožky v mokasínech už dávno neplatí za módní prohřešek.
Ale mokasíny samozřejmě nejsou jediné trendy botky. Zabodujete také drobným podpatkem, který dodá eleganci a přitom je pohodlný. K šatům i džínům se bude podpatek hodit.
Ještě praktičtější jsou ovšem šněrovací kožené polobotky. Můžou být subtilní, ale klidně i trochu robustní, a právě jejich pánský vzhled pěkně kontrastuje se sukní či s romanticky pojatými šaty.
Článek vznikl pro časopis Tina.