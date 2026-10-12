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Šlápněte do podzimu. Trendy jsou mokasíny i šněrovací polobotky

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  4:30
Kožená perka jsou prostě klasika, můžete je nosit od podzimu do jara a pořád d...

Kožená perka jsou prostě klasika, můžete je nosit od podzimu do jara a pořád d budete mít šmrnc a styl. Cena 4899 Kč | foto: Nila

Hnědé polobotky, cena 1199 Kč
Kožené tenisky, cena 3540 Kč
Moderní mokasíny ze směsí materiálu se díky neutrálnímu barevnému provedení...
Kotníkové boty, cena 1099 Kč
13 fotografií
Letní botičky už se chystají na zasloužený odpočinek a nám nezbývá než vykročit do nové sezony v novém obutí. Jestli si chcete na podzim pořídit jen jedny nové boty, mokasíny budou vhodnou volbou.

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Tina

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Letos se nosí klasické kožené mokasíny, ale ještě módnější jsou semišové či modely s výraznější strukturou. Skvěle vypadají k rovným i k širokým kalhotám, džínům, sukni a klidně i k šatům. A nemusíte v nich ani mrznout, ponožky v mokasínech už dávno neplatí za módní prohřešek.

Ale mokasíny samozřejmě nejsou jediné trendy botky. Zabodujete také drobným podpatkem, který dodá eleganci a přitom je pohodlný. K šatům i džínům se bude podpatek hodit.

Ještě praktičtější jsou ovšem šněrovací kožené polobotky. Můžou být subtilní, ale klidně i trochu robustní, a právě jejich pánský vzhled pěkně kontrastuje se sukní či s romanticky pojatými šaty.

Hnědé polobotky, cena 1199 Kč
Kožené tenisky, cena 3540 Kč
Kožená perka jsou prostě klasika, můžete je nosit od podzimu do jara a pořád d budete mít šmrnc a styl. Cena 4899 Kč
Moderní mokasíny ze směsí materiálu se díky neutrálnímu barevnému provedení hodí k sportovním oděvům i elegantním kouskům. Cena 849 Kč
13 fotografií

Článek vznikl pro časopis Tina.

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