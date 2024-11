Buďte kompletní. Nejen na podzim vám sladěné sety přijdou vhod

Ležérní look v šedém provedení zajistí maxi kabát v kombinaci s mini šortkami. Dokonale vyvážený outfit skvěle dotvoří i trendy vínová kabelka. Kabát a šortky, cena 1699 Kč a 839 Kč | foto: H&M

Pokud byste chtěli najít kořeny sladěných setů oblečení, je třeba říct, že stopy vedou přímo do dílny návrhářky Coco Chanel. Ta kdysi mimo jiné vytvořila i nadčasový kostým sestávající ze saka a sukně.

Chanelovský set se stal ikonickým prvkem ženské elegance. Hlavně se ukázalo, že kostýmek složený ze dvou částí je funkční – žádné složité přemýšlení, už na ramínku ve skříni poznáte, co k čemu patří, prostě si to obléknete a jdete. Není divu, že se postupem času sety přetavily i do jiných stylů, od sportovního až po večerní.

Pravdou je, že největší boom zažily v šedesátých a sedmdesátých letech. Květinové komplety hippie stoupenců nelze opomenout, stejně tak kalhotové kostýmy další dekády. Ale návrháři na spřízněné dvojky nezapomněli ani v současnosti.