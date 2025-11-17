Skříně vám můžou praskat ve švech, ale nový kabát určitě potřebujete! Tak co to letos bude? Trendy jsou vysoké límce, které spolehlivě ochrání váš krk i uši před chladem. Neméně funkční jsou maxi délky, které nabízejí krytí až k lýtkům i optické prodloužení postavy, a detaily z umělé kožešiny.
Ale pozor, huňaté materiály letos obzvlášť frčí, výsledkem je to, že se teplo už od pohledu vrátilo i do celých svrchních vrstev. Pokud si nepotrpíte na výstřednosti, k mání jsou i nadčasové kabáty, které preferují především jednoduchost.
Můžete se ale zaměřit také na zdobení. Pásky přes ramena i v pase, asymetrické zapínání i výrazné švy potěší ty, co mají rádi promyšlenou krejčovinu.
Nesmějí však chybět ani kabáty s kostkovaným vzorem, tartanem nebo jemnou kostičkou odkazující na tolik populární preppy styl, který má kořeny na amerických univerzitách, kde v padesátých letech minulého století ovlivňoval podobu studentské módy.
Jeho nespornou výhodou jsou čisté linie a elegance, proto kabáty inspirované preppy lze nosit v minimalistických kombinacích, třeba s černým rolákem a kalhotami, případně s mini sukní a tmavými punčochami.
Článek vznikl pro časopis Tina.