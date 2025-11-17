Kabát jako srdeční záležitost. In jsou letos jednoduché i výstřední

Zima bez tohoto svrchníku? Jen to ne! Vždyť by to byl skoro hřích, kdybyste nevyužili všechny možnosti, které nabízí.
Kostkovaný kabát je klasika, která v šatníku rozhodně nesmí chybět. Pro fanynky...

Kostkovaný kabát je klasika, která v šatníku rozhodně nesmí chybět. Pro fanynky minimalistických kousků je to značka ideál, dokonale rozzáří jednoduché oblečení. Kostkovaný, cena 1560 Kč | foto: Primark

S vlnou, cena 3799 Kč
Béžový, cena 1299 Kč
A co takhle něco originálního? Tento kousek spojuje klasický kabátový střih s...
Chlupatý, cena 1798 Kč
Skříně vám můžou praskat ve švech, ale nový kabát určitě potřebujete! Tak co to letos bude? Trendy jsou vysoké límce, které spolehlivě ochrání váš krk i uši před chladem. Neméně funkční jsou maxi délky, které nabízejí krytí až k lýtkům i optické prodloužení postavy, a detaily z umělé kožešiny.

Ale pozor, huňaté materiály letos obzvlášť frčí, výsledkem je to, že se teplo už od pohledu vrátilo i do celých svrchních vrstev. Pokud si nepotrpíte na výstřednosti, k mání jsou i nadčasové kabáty, které preferují především jednoduchost.

Můžete se ale zaměřit také na zdobení. Pásky přes ramena i v pase, asymetrické zapínání i výrazné švy potěší ty, co mají rádi promyšlenou krejčovinu.

Nesmějí však chybět ani kabáty s kostkovaným vzorem, tartanem nebo jemnou kostičkou odkazující na tolik populární preppy styl, který má kořeny na amerických univerzitách, kde v padesátých letech minulého století ovlivňoval podobu studentské módy.

Jeho nespornou výhodou jsou čisté linie a elegance, proto kabáty inspirované preppy lze nosit v minimalistických kombinacích, třeba s černým rolákem a kalhotami, případně s mini sukní a tmavými punčochami.

Článek vznikl pro časopis Tina.

