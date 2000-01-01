náhledy
Model, který vidíte na modelce, je jako vystřižený z přehlídkového mola. Největším trendem je totiž kombinovat různé odstíny hnědé a odít se tak do této typické barvy podzimu od hlavy až k patě. Kožený top skryje případné nedokonalosti v oblasti bříška. Cena 899 a 699 Kč
Autor: Reserved
Minimálně jedno sako by měla mít doma každá žena. Jedná se o svršek, který unosíte do práce, města i společnosti. Už řadu let je populární oversize střih, pod který se dá vrstvit klidně i svetr nebo dvě košile. Hnědá je nová černá a hodí se ke všemu! Cena 2299 Kč
Autor: Mango
I světlejší odstíny mají v tomto období v šatníku své místo. V barvě velbloudí srsti vynikne opálení, a navíc tato barvička skvěle podtrhne vaše křivky. Pokud si nemůžete dovolit nosit svršky bez podprsenky, doporučujeme ramínka skrýt pod sako v tmavší barvě. Docílíte tak kýženého kontrastu a žádné doplňky už nebudou potřeba. Cena 1999 Kč
Autor: Mango
Pokud vás čeká zajímavá společenská událost, skvěle poslouží slušivý overal. Ten díky přidanému opasku vytvoří krásné křivky jakékoli postavě. A v hnědé barvě vypadá dokonale – na každé ženě bez rozdílu věku! Cena 1599 Kč
Autor: Mango
Chcete i během podzimu volit výraznější barvy? Pak vyměňte hnědou za vínovou! Kardigan na šňůrku můžete sice nosit i na holém těle, ale skvěle vynikne také na bílém nebo béžovém jednoduchém topu. Navíc se snadno kombinuje se vším, co v šatníku najdete. Cena 1199 Kč
Autor: Lindex
Podzim nemusí být jen monochromatický! Módním světem nyní rezonují kostky. Ideální volbou je proto dlouhá vlněná sukně právě s tímto dezénem. Kombinujte ji s doplňky v tónech hnědé pro dokonalý soulad. Cena 1199 Kč
Autor: Lindex
Také svět blůziček se zabarvil do hnědé. Svršky do společnosti nemusí být jen v základních odstínech černé a bílé. Největší parádu uděláte právě ve chvíli, kdy budete tak trochu vyčnívat. A to se vám v hnědé průsvitné halence povede na jedničku! Cena 979 Kč
Autor: H&M
Nechcete se vrhat do žádných zbytečných »divočin« a hledáte oblečení, které je nadčasové a unosíte ho bez ohledu na roční období? Pak je pro vás jako dělaný oversize pletený kardigan. V béžové barvě se hodí jako doplněk přes košili, ale užijete ho i přes basic tričko ve spojení s džínami. Cena 550 Kč
Autor: C&A
Oblíbila jste si během léta kalhoty ve zkrácené délce? Nemusíte se jich vzdávat ani nyní, stačí zvolit správnou barevnost – třeba tmavě červenou a zkombinovat je s chelsea botami. Džínová bundička je základ! Cena 679 Kč
Autor: Bonprix