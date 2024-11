Do přírody vyraze v teple a stylově. Funkční oblečení vás podrží

Když jsem se s mojí současnou partnerkou seznámil, byl jsem nejšťastnější chlap na světě. Co víc si taky přát než holku, která to chce dělat ráno, v poledne, večer, nebo častěji. První týdny našeho...

Ženy se průměrně dožívají vyššího věku než muži. Bohužel to ovšem neznamená, že také pomaleji stárnou. Říká se, že pánové zrají jako víno a jejich protějšky jako mléko. Co je na tom pravdy a mají...

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoci k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit.

OBRAZEM: Osobnosti, které si jedním průšvihem zničily pověst

Stačí jeden malý přešlap a s člověkem už se to „veze“. A co teprve se známými osobnostmi, které jsou na očích veřejnosti. Podívejte se do galerie, jaké „škraloupy“ mají některé VIP. V očích...