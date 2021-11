Spadané listí, rozmanité barvy, poslední sluneční paprsky... Podzimní procházka, kde tohle všechno uvidíte, je prostě nádherná! A jestli chcete být krásná i vy, musíte se náležitě vyfiknout. Tak co na sebe?

Pravidlo číslo jedna: Vrstvěte! Venku může být teplo, ale také nemusí. A míříte-li do přírody, je to obzvlášť zrádné. Do hor či do lesa určitě využijete termokalhoty, které snesou i to, že si budete chtít odpočinout na pařezu nebo na louce.

Od věci nebude ani termotriko s krátkým rukávem a svetr či mikina, ideálně z přírodních vláken, a k tomu impregnovaná vesta s kapucí.

V přírodě využijete kotníčkovou obuv, tenisky si raději nechte do města.

Tam to můžete roztočit, i co se outfitů týče. Podzimní šaty plus silnější punčochy budou jasná volba, k tomu krátký svetřík, bundička anebo rovnou dlouhý pletený svetr či teplá vesta.



Šikne se vám i šála a klidně také čelenka, příjemné je podzimní zpestření šatníku a malý návrat do osmdesátých let.

Od věci není přibalit si do kabelky či batůžku už i rukavice nebo pletené návleky, kdo ví, možná se vám budou hodit.