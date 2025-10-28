Jestli má zhoršující se počasí nějakou výhodu, pak snad tu, že zase můžete začít vrstvit. Vrstvení je in a také nesmírně praktické. Odkládáte nebo přidáváte kousky podle okamžité potřeby, navíc je ochrana před chladem mnohem účinnější.
A letos to vypadá, že budou jednotlivé vrstvičky hodně pestré, protože kombinování hřejivých kousků s těmi ryze romantickými a efektními vykouzlí originální kreace.
Krajka, volánky a lesk se spojí s vlnou, kožešinou i s hrubšími strukturami. Co z toho vznikne? Styl plus kýžené zahřátí!
Vesty, kabátky a ponča, co se snadno kombinují, slibují teplo, jemnost i oku lahodící barvy evokující teplo. V kurzu jsou zemité barvičky, například odstíny karamelu, skořice, terakoty nebo vínové.
Pokud dáváte přednost minimalismu, vsaďte na béžovou, toužíte-li po něčem zářivějším, šafránová zaujme na první pohled. Nebude však chybět ani sytě červená, modrá či fuchsiová. Každý si tedy najde to své.