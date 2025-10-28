Kašmír, tvíd, manšestr. Oblečte materiály, které vás na podzim zahřejí

Brrr, už je to zase tady... Ochladilo se, vlezlá zima se dostává hluboko pod kůži. Nezbývá než se zahřát. Módní kousky i kosmetické přípravky vám v tom snažení hodně pomůžou.
Ilustrační snímek

Jestli má zhoršující se počasí nějakou výhodu, pak snad tu, že zase můžete začít vrstvit. Vrstvení je in a také nesmírně praktické. Odkládáte nebo přidáváte kousky podle okamžité potřeby, navíc je ochrana před chladem mnohem účinnější.

A letos to vypadá, že budou jednotlivé vrstvičky hodně pestré, protože kombinování hřejivých kousků s těmi ryze romantickými a efektními vykouzlí originální kreace.

Krajka, volánky a lesk se spojí s vlnou, kožešinou i s hrubšími strukturami. Co z toho vznikne? Styl plus kýžené zahřátí!

Vesty, kabátky a ponča, co se snadno kombinují, slibují teplo, jemnost i oku lahodící barvy evokující teplo. V kurzu jsou zemité barvičky, například odstíny karamelu, skořice, terakoty nebo vínové.

Pokud dáváte přednost minimalismu, vsaďte na béžovou, toužíte-li po něčem zářivějším, šafránová zaujme na první pohled. Nebude však chybět ani sytě červená, modrá či fuchsiová. Každý si tedy najde to své.

Tak trochu připomíná leteckou bundu, ve skutečnosti je to ale oděv do nepohody. Bílý kožíšek dobře vypadá a k tomu perfektně hřeje. Cena 3999 Kč
Chlupatá vesta je jako stvořená pro vrstvení. Hodí se na šaty, pod ty sedá přidat rolák, na ni ještě kabát. Cena 2399 Kč
Tuhé mýdlo, cena od 161 Kč
Vlněné ponožky, cena 439 Kč
