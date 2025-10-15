Příroda je teď jemná i divoká zároveň a takové je i aktuální líčení. Přináší trendy v duchu nevtíravé, decentní elegance s výraznými prvky a příjemnou pestrostí.
Základem všeho je, jak už jsme v poslední době zvyklé, dobře opečovaná pleť, která na první pohled vyzařuje zdraví, pohodu a svěžest. Což znamená, že líčení vlastně začíná a končí u ranní a večerní pečující rutiny.
Vyznavačky přirozeného „no make-up looku“ i jeho sofistikovanější formy „clean girl looku“, nezoufejte. I minimalismus do trendů patří.
Pokud se ale rozhodnete pro důraznější líčení, ani tak nezapomeňte na vyváženost: k výrazným očním stínům použijte jemnější rtěnku a naopak.
Obočí pěkně nadýchané
Možná máte po létě oslabené řasy a obočí, možná ztratily barvu. Daň si vybraly UV záření a slaná nebo chlorovaná voda, které chloupky vysoušejí, zbavují je pružnosti a ty se pak mohou lámat, vypadávat, blednout.
Obočí i řasy teď chtějí posílit, ochránit, dodat barvu. Trendy stále zůstává hravé a přirozené „Fluffy brows“, tedy nadýchané obočí. Chcete-li vzhled svého obočí ještě vylepšit, naneste trochu rozjasňovače nad něj i pod něj.
Oko v hlavní roli
Podzimní trendy kladou velký důraz na líčení očí. Hřejivé odstíny očních stínů skvěle ladí s podzimními barvami. Chcete-li použít několik odstínů, naneste ten nejsvětlejší na pohyblivé víčko až pod obočí, střední odstín na střed pohyblivého víčka a tmavý od vnějšího koutku oka až po záhyb víčka a na spodní linii řas.
Když dáte rozjasňovač a světlý stín do vnitřních koutků, oko opticky prozáříte a otevřete tak svůj pohled. Oční linky jsou teď decentní, jemně lesklé a trochu mění tvar. Zkuste třeba prodloužit tah za vnější koutek oka ostrým pohybem směrem nahoru.
Uhrančivý pohled
Barvy, které hřejí
Prosazují se především teplé, metalické a kovové odstíny, měď, bronz, zlato, ale i káva, čokoláda, terakota a další odstíny hnědé i nezbytná nude.
Nechybějí barvy podzimního listí, jako oranžová, korálová, vínová, ostružinová, temně červená, nejrůznější odstíny zelené a další.
Přidejte do podzimní palety líčení i barevné řasenky, které nahrazují ty černé. Zkuste třeba vínový odstín.
Promění všední vzhled v originální styl s barvou, která působí nevšedně a elegantně. Hypnotizující pohled ale můžete vytvořit i s hnědou řasenkou. Barevné řasenky se hodí pro denní i večerní líčení.
Tvář jako plátno
Upravená, svěží pleť s lehce matným finišem – k tomu by mělo vaše líčení směřovat. Chcete-li prodloužit pocit opálené pleti a slunce ve tváři, pomohou vám bronzery. Usnadní i konturování í obličeje a zvýraznění jeho rysů. Pokud dáte přednost svěže podzimnímu vzhledu, použijte tvářenku v meruňkovém odstínu.
Na rty ovoce
V kurzu jsou v podzimním období také rty. Asi se neobejdeme bez pečujících lesků, které naše rty milují, ale trendy teď ovládají rtěnky. Na výběr máme celou škálu barev, od těch výrazných, odvážných až po jemné nude.
Na nejvyšším stupínku jsou ale odstíny zahradního i lesního drobného ovoce, malin, ostružin, brusinek, borůvek, tedy vínové a temněji červené.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.