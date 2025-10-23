Jaké barvy a trendy letos vévodí podzimu a čím se můžeme inspirovat?
Prim hrají zemité a teplé barvy – ať už různé karamelové a terakotové odstíny na očích, nebo barvy zralých plodů na rtech. A protože vše chce nějaký protiklad, na scénu se vrací chladná světle blankytně modrá až denimová modř. K docílení výrazných očí doporučuju paletku Dior 5 Couleurs Couture ve výstižném odstínu Denim.
Trendy jdou ruku v ruce s barvami. Jedním z výrazných hitů je „ toasty“ líčení – lehce prozářená pleť v hodně teplých až připálených odstínech karamelové, terakotové, bronzové. In je i zmíněné výrazné modré líčení až lehce rozmazané smoky eyes. Klidně použijte modré oční linky, řasenku nebo střídejte mat s leskem.
A co se týče pleti – vede lehce matná, „soft blur“ přirozená textura. Tvář není ani matná, ani nemá přehnaný lesk a třpyt. Prostě sametová jako miminko.