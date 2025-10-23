Podzimní líčení je plné barev. Vyzkoušejte ty zemité, ale i modrou

Nadcházející sezona hraje barvami, ale taky klade vyšší nároky na odolnost líčení. Inspirujte se tipy, díky kterým váš make-up vydrží svěží i během chladných dnů.
Část 1/5

Jaké barvy a trendy letos vévodí podzimu a čím se můžeme inspirovat?

Prim hrají zemité a teplé barvy – ať už různé karamelové a terakotové odstíny na očích, nebo barvy zralých plodů na rtech. A protože vše chce nějaký protiklad, na scénu se vrací chladná světle blankytně modrá až denimová modř. K docílení výrazných očí doporučuju paletku Dior 5 Couleurs Couture ve výstižném odstínu Denim.

  • Na otázky odpovídá vizážistka Lucie Janků

Trendy jdou ruku v ruce s barvami. Jedním z výrazných hitů je „ toasty“ líčení – lehce prozářená pleť v hodně teplých až připálených odstínech karamelové, terakotové, bronzové. In je i zmíněné výrazné modré líčení až lehce rozmazané smoky eyes. Klidně použijte modré oční linky, řasenku nebo střídejte mat s leskem.

A co se týče pleti – vede lehce matná, „soft blur“ přirozená textura. Tvář není ani matná, ani nemá přehnaný lesk a třpyt. Prostě sametová jako miminko.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Silné slavné ženy, které měly odvahu a změnily svět

Jejich činy mluví za vše. Podívejte se do naší galerie na slavné ženy, které se zasloužily o změnu světa. Patří sem političky, astronautky, vědkyně, herečky a další. Nechtěly být jen v pozadí, ale...

Jedovatá zelená je hit. Propadněte trendu, díky kterému vás nepřehlédnou

Když zpěvačka Charli XCX loni v létě spustila zelenou módní mánii, asi sama netušila, jak dlouho se trend udrží. V době rychlokvašených trendů je to až s podivem: obsese jedovatě zelenými odstíny...

Horoskop pro každé znamení na 43. týden roku 2025

Láska, únava, nebo nároky nejbližších. Jaké budou naše poslední říjnové dny podle hvězd? Blíženci, vy využijete něco z toho, co jste se kdysi naučili a mysleli jste si, že to nebudete nikdy...

Oblečte outfit, který vás omladí. Stačí zvolit barvy a správný střih

Správně zvolené oblečení dokáže ubrat roky, i když vám kalendář připomíná opak. Stačí sáhnout po střizích, které lichotí postavě, a po barvách, jež rozzáří pleť. Znáte ty, které lichotí vám?

Návaly horka i zvětšení prsou. Známé ženy otevřeně promluvily o menopauze

Menopauza. Upřímně řečeno, způsob, jakým se o ní v naší společnosti mluví (nebo spíš nemluví), by mohl leckoho přesvědčit, že je to sprosté slovo nebo něco, za co by se ženy měly stydět, místo aby...

Podzimní líčení je plné barev. Vyzkoušejte ty zemité, ale i modrou

Nadcházející sezona hraje barvami, ale taky klade vyšší nároky na odolnost líčení. Inspirujte se tipy, díky kterým váš make-up vydrží svěží i během chladných dnů.

23. října 2025

Lenka dostala ledvinu od bratra. Daroval mi šanci na nový život, říká

Když před sedmnácti lety začalo být Jitce neustále špatně, dlouho netušila, že příčina je vážnější, než si připouštěla. Život jí nakonec zachránil bratr, který jí daroval ledvinu. Přečtěte si další...

23. října 2025

Řepné brownies

Řepné brownies
Recept

Střední

90 min

Upečte zdravější variantu tradičních brownies.

Osvěta o metastatické rakovině prsu je stále potřeba

Komerční sdělení

Každý rok si v rámci „růžového října“ po celém světě připomínáme Mezinárodní den metastatické rakoviny prsu. Tento den chce upozornit na to, že informovanost o tomto stadiu rakoviny prsu je naprosto...

22. října 2025

Když ze třídy vznikne parta: dobré vztahy mezi spolužáky důležité

Komerční sdělení

Ve škole se děti učí nejen věci z učebnic, ale i to, jak spolu vycházet, spolupracovat a řešit různé situace. Vztahy mezi spolužáky mají velký vliv na to, jak se dítě ve škole cítí a s jakou chutí do...

22. října 2025

Oblečte outfit, který vás omladí. Stačí zvolit barvy a správný střih

Správně zvolené oblečení dokáže ubrat roky, i když vám kalendář připomíná opak. Stačí sáhnout po střizích, které lichotí postavě, a po barvách, jež rozzáří pleť. Znáte ty, které lichotí vám?

22. října 2025

Když intimita bolí: proč trápí ženy suchost pochvy a jak ji zvládnout

Suchost pochvy je téma, o kterém ženy často mlčí, přestože trápí každou druhou po 45. roce života. Přináší bolest, nejistotu i obavy z intimity. Přitom jde o přirozený projev hormonálních změn,...

22. října 2025

Uzené maso s křenovou omáčkou

Uzené maso s křenovou omáčkou
Recept

Střední

95 min

Křenová omáčka skvěle zvýrazní bohatou chuť uzeného masa.

Češi utrácejí za elektroniku a módu víc, než musí

Komerční sdělení

Ceny potravin i bydlení rostou a většina z nás musí přemýšlet, za co utrácí. Přesto se najdou oblasti, kde utrácíme, i když v danou chvíli nemusíme. Jde o elektroniku a hned v závěsu za oblečení,...

21. října 2025

Nedejte podzimnímu splínu šanci. Často si ho děláme sami

Podzimní návrat k běžnému režimu může být pro psychiku náročný. Stres, úzkost i ztráta energie jsou častými společníky. Jak si udržet pohodu, zvládnout povinnosti a zároveň neztratit radost ze...

21. října 2025

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Jedovatá zelená je hit. Propadněte trendu, díky kterému vás nepřehlédnou

Když zpěvačka Charli XCX loni v létě spustila zelenou módní mánii, asi sama netušila, jak dlouho se trend udrží. V době rychlokvašených trendů je to až s podivem: obsese jedovatě zelenými odstíny...

21. října 2025

Mrkvové lívance s jogurtem

Mrkvové lívance s jogurtem
Recept

Střední

45 min

Zpříjemněte si ráno a připravte lahodnou snídani.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.