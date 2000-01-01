náhledy
Limitovaná kolekce Esspreso Yourself se nechala inspirovat kávou v jejích různých podobách a výsledkem je celá řada líčidel v příjemně neutrálních barvách. Čtyři krásné odstíny v jedné paletce, každý s trochu jiným efektem, abyste mohla vytvořit jemný denní i výrazný večerní look. Textura je buď kompaktní pudrová, nebo krémová, vyberte si podle toho, co vám víc vyhovuje. Stíny mají vysoké krytí, takže barva opravdu vynikne. Cena159 Kč
Autor: Catrice
Krém s damašskou růží v biokvalitě je skvělý společník pro všechny, kdo chtějí, aby pleť působila svěže a mladistvě. Pomáhá redukovat jemné vrásky a působí i preventivně proti vzniku nových. Díky kombinaci přírodních aktivních látek a klinicky ověřených složek pleť lépe drží tvar, je pružnější a póry působí jemněji. Cena 463 Kč
Autor: Saloos
Jemná masáž tělovými oleji, které jsou proti celulitidě, povzbudí pokožku a zrychlí průtok krve. Nejlépe fungují hned po sprše, když je nanesete na ještě vlhkou kůži, vsáknou se rychle a pokožka zůstane hebká, ale nebude mastná. Oleje navíc příjemně voní, a když chcete skutečně nabudit energii, volte spíš osvěžující vůně, například citrusy, bergamot, rozmarýn nebo tea tree. A nezapomeňte ani na uklidňující levanduli nebo meduňku. Cena 109 Kč
Autor: Alverde
Weleda sprchový gel Energy je ideální pro svěží start do nového dne. Jeho 100% přírodní vůně zázvoru, citronely a cedrového dřeva vás osvěží a povzbudí při každém sprchování. Jemně čistí díky rostlinným složkám, které zároveň udržují pokožku hebkou a hydratovanou. A vůně? Dokáže dodat energii a zlepšit náladu hned od rána. Cena 179 Kč
Autor: Weleda
Smyslná orientální vůně Happy To Be podpoří vaše sebevědomí a připomene vám, jak krásné je žít v souladu se svým skutečným já. V úvodu se snoubí osvěžující tóny citronu, šťavnatého grapefruitu a hořkého pomeranče, zatímco zázvorová lilie láká k malému snění. Srdce vůně tvoří svůdný jasmín, intenzivní vanilka a jemná špetka soli. V závěru se pak mísí sladké santalové dřevo, hebký kašmír a neodolatelná ambra. Cena 629 Kč
Autor: Tom Tailor
Zářivou pleť můžete podpořit i vnitřně, a to využíváním kvalitní nutrikosmetiky, konzumací vyvážené stravy a dostatečným spánkem.
Autor: Shutterstock