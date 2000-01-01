náhledy
Krém na ruce Obnovující zázrak je jako stvořený pro suchou a namáhanou pokožku. Intenzivně ji hydratuje, chrání před vysušováním a posiluje proti vlivům okolního prostředí. Obsahuje bio lipovou květovou vodu s hydratačními a antioxidačními účinky, 15 % glycerinu a 93 % složek přírodního původu. Dopřejte svým rukám péči, kterou si zaslouží. Cena 65 Kč
Autor: Indulona
Víceúčelový balzám s olejem z mučenkových semínek je ideální společník pro suché rty i suchou pokožku po celém těle. Hodí se na rty, nehtovou kůžičku, obočí, lokty i chodidla a zanechá je hebké, jemné a pružné. Jemná vůně mučenky zároveň potěší vaše smysly. Receptura obsahuje 99,9 % složek přírodního původu, včetně oleje ze semínek mučenky, přírodních olejů, včelího vosku a vitaminu E, a poskytuje intenzivní výživu a ochranu, díky které se pokožka i rty cítí zdravé a krásně opečované. Cena 84,90 Kč
Autor: Oriflame
Pro slabé a lehce lámavé vlasy je tu maska Syoss Intense Keratin. Obsahuje 15% keratinový komplex, který vlasy posiluje zevnitř a dodává jim zdravý, krásný vzhled. Masku stačí nanést na oslabené vlasy a nechat působit. Vyživuje, obnovuje a zároveň pomáhá předcházet lámání a třepení konečků. Výsledek? Vlasy až 20× silnější než neošetřené, a to bez pocitu zatížení. Cena 199 Kč
Autor: Syoss
Udělejte si ze sprchy malý rituál pro tělo i mysl. Sprchový gel Esence omamnosti je jemný i k citlivé pokožce a obsahuje 99 % přírodních složek, včetně hydratujícího glycerinu. Díky hustší konzistenci se dobře nanáší a při každém sprchování vytvoří jemnou, krémovou pěnu. Jeho vůně vás pohladí, dominuje jí exotický ylang-ylang, doplněný kardamomem, bylinkami a citrusy. Přírodní medová barva gelu pochází z extraktu mýdlových ořechů. Cena 149 Kč
Autor: Tierra Verde
Zvolte spíše mírně teplou vodu kolem 36–38 °C: tělo se příjemně zahřeje, ale pokožka zůstane vláčná a nedrážděná. Sprcha by měla trvat 5–10 minut, delší už tělu nepřinese žádný bonus, naopak by mohla pleť vysušit. Na mytí je ideální jemný olej, který pokožku hydratuje a zanechá hebkou. Po opláchnutí krátce přejděte na vlažnější proud vody, který póry uzavře a tělo pomalu ochladí. Cena 89,90 Kč
Autor: Lirene
Čistota je nejen půl zdraví, jak se říká, ale také půl krásy. Určitě nechcete otírat obličej ručníkem, který se před okamžikem dotýkal podpaží, intimních partií...
Autor: Profimedia.cz